Desde que Julieta Poggio entró a Gran Hermano, los rumores de crisis con Lucca Bardelli nunca los abandonaron, ni siquiera cuando ella salió de la casa más famosa del país en marzo. Esto se debe a las distintas supuestas infidelidades que habría cometido el joven mientras la bailarina participaba en el reality.

Sin embargo, este viernes, mientras Poggio se encontraba en A la Barbarossa, Lucca la sorprendió con un romántico video. Al principio del mismo, el joven expresó: "Mi amor, sé que no te esperás este video. Quería decirte que te amo con todo mi corazón. Felices dos años de novios".

Los rumores de crisis rodearon a la pareja desde Gran Hermano.

Luego habló de la distancia que tuvieron que afrontar mientras Julieta participaba del reality más visto de la televisión argentina: "Quería decirte gracias por el amor que me das, tan compañero, tan lindo, tan sano. Creo que juntos pasamos una de las pruebas más fuertes en el amor. Estuvimos seis meses separados, sin hablar, sin nada. Creo que eso habla del amor que nos tenemos, de las cosas que pasamos juntos".

Por último, Bardelli le agradeció por todo lo que "Disney" hizo por él: "Gracias por tu amor. Te amo. Estoy muy orgulloso y muy contento por todas las cosas que te están pasando. Siempre te dije que estás para más y te lo sigo diciendo. Te merecés el cielo, te merecés todo. Espero estar siempre para acompañarte. Te amo, mucho, mucho, mucho".

¿Cómo reaccionó Julieta al video?

Al escuchar las tiernas palabras que Lucca le dedicó en el video, Julieta Poggio se emocionó y expresó: "Es hermoso ese mensajito". Sin embargo, Georgina Barbarossa decidió consultarle lo siguiente a la bailarina para que cuente más detalles sobre su relación: "¿No te molesta que todo el mundo te pregunte por tu pareja?".

Y ella cerró el tema contestando sincera: "Sí, me preguntan mucho sobre mi relación, pero él me está súper apoyando. Jamás me dice nada. Me entiende en todo. Y es verdad que pasamos por una de las pruebas más difíciles. Creo que de esto salimos fortalecidos o muy lastimados. Y la superamos".