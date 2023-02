Shania Twain se animó a un drástico cambio de look. Para el lanzamiento de su disco Queen of me, que salió el viernes pasado a la venta, la cantante pasó por la peluquería y decidió platinarse el pelo.

Sus primeras dos apariciones con el nuevo color las hizo en el programa de televisión The Late late Show y en una fiesta que realizó su discográfica.

"Tuve una noche tan divertida con mi familia de Republic Records. ¡No me había reído tanto en años! ¡¡Ahora es tiempo de celebrar con todos ustedes!! ¡Queen Of Me está a punto de salir!", escribió hace unos días Shania Twain en sus redes junto a una serie de fotos con colegas.

Además, la cantante publicó un video en el programa que conduce James Corden y en ambos posteos se la vio con el nuevo look platinado.

Shania Twain en The Late late Show.

Nueva etapa para Shania Twain

"Te ves increíble", "Wow, estás increíble pareces tan joven" y "Amo el nuevo pelo" fueron algunos de los comentarios que recibió Shania Twain en sus redes sociales a pesar de que no todos sus millones de fans quedaron conformes con el cambio.

"Sólo me estoy divirtiendo", le aclaró la artista al conductor del programa que visitó.

Según People, está previsto que Shania Twain presente un premio en los Grammy este domingo así que seguramente se la verá nuevamente con el nuevo look.

En diciembre, la cantante habló con el medio de comunicación sobre tener un "período de renacimiento" en su carrera. "Estar experimentándolo como una artista relevante todavía, eso es gratificante", dijo la nueva rubia. Y agregó: "Siento una confianza renovada. Ya no tengo nada que demostrar, y eso me da libertad".