El sueño culinario por el que Lourdes Sánchez podría dejar su carrera artística

De un tiempo a esta parte Lourdes Sánchez ha demostrado un gran interés por la cocina y suele compartir fotos y recetas de las comidas que ha ido preparando y perfeccionando. Con uan gran inclinación por lo dulce, la bailarina y panelista confesó que dejaría todo para seguir un poderoso sueño gastronómico.

"En un momento empecé a trabajar con influencia para marcas y generé un montón de cosas que me salvaron la cuarentena. Fue un cimbronazo cuando me pongo a cocinar. Porque ni un huevo duro te hacía... Mi abuela cocinaba espectacular y tengo un hermano chef y pastelero, pero yo, cero. Lo primero que hice fue una pastafrola, que se me ocurrió grabar paso a paso. Tuvo tanta repercusión que me asombró. Ahí empecé a adquirir cosas de repostería, como la mejor batidora, y a relacionarme con muchos cocineros. Me gustó tanto que decidí cambiar a cero mi cocina para poder hacer mis contenidos", dijo la morocha en una nota con la revista Gente.



En este sentido, Lourdes reveló que fue tanto lo que generó este paso en su carrera que en marzo comenzará la carrera de pastelería en el IAC. "Si me preguntás cuál es mi sueño, sin saber cocinar siempre dije que soñaba con tener una confitería. Ahora me encantaría poner una casa de té: ése es mi gran proyecto. Fue una revelación que apareció, así que no estuvo tan mal la cuarentena", reveló.



Así es el cuarto soñado de Valentín, el hijo de Lourdes Sánchez y el Chato Prada

Lourdes Sánchez y el Chato Prada decidieron remodelar el cuarto de Valentín. El pequeño de 4 años dejó de ser el bebé para pasar a convertirse en el hombrecito de la casa, quien estrenó su nueva habitación.

El espacio donde ahora duerme el niño cuenta con una cama tipo cucheta con biblioteca incluida. Esta tiene una combinación divertida de colores y, detrás de ella, la pared están cubierta de un empapelado simil noche de luna llena.