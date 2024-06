Jimena Barón se encuentra en Brasil junto a su hijo Momo quien quiso ir a este viaje para seguir adquiriendo conocimientos de surf, deporte que últimamente le está gustando mucho.

A través de sus redes sociales Jimena publica las distintas experiencias del viaje, pero lo último que publico fue sobre el susto que vivieron cuando se encontraban en el mar.

El susto de Jimena Barón

Momo vivió una experiencia fea al ser azotado por una gran ola y no poder salir: “yo nadaba para subir, y no podía subir”, “yo levanté la mano porque no podía subir”, relata el niño de 10 años "casi me ahogo".

Jimena les cuenta a sus seguidores que ella tuvo una experiencia parecida a la que relata su hijo, Momo, “Miedo, no haces pie, y cuando las olas son muy grandes tenés que soltar la tabla y meterte para abajo” la cantante continúa contando su experiencia “la ola hace mucha fuerza para llevar la tabla para el otro lado, entonces estás abajo del agua y sentís un tirón del tobillo”.

Momo

Esta situación preocupó a los seguidores de Jimena Barón, quienes temían del estado de salud del pequeño y de la cantante.

Por suerte Momo y Jimena Barón se encuentran bien y solo fue un susto, continúan entrenando y aprendiendo de Surf, y como cuenta Jimena “ayer conocimos la parte no tan linda, los posibles riesgos de este deporte”.

L.V