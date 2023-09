Jimena Barón sorprendió a su hijo Morrison al contarle que se iban a mudar a una casa nueva. La cantante compartió en sus redes la reacción de su hijo al conocer detalles de su casa nueva.

La cantante de “La Cobra” y “La Araña” dejó unas emocionantes palabras en su Instagram acompañado de fotos junto a su hijo Momo y su casa nueva.

Jimena Barón mostró con orgullo que se compró una casa

“Me preguntan a veces que me falta y la verdad es no me falta nada. Pero les he compartido cuál era mi sueño. Trabajo desde los 9 años, la mayoría ya lo sabe, pero me tocó una vida con algunos obstáculos y costó un poco más”, comenzó escribiendo “La Cobra”.

Jimena Barón y su hijo Morrisón

“Estoy en un momento de la vida precioso, no perfecto porque es entendí que no existe, pero precioso. Se siente cómo una revancha a muchas ilusiones que ya estaban grises”, agregó la cantante.

Jimena Barón se compró una casa

“Les comparto tal vez mi mayor logro después de ser mamá de Momo”, prosiguió Jimena Barón mostrando cómo le contaba a su hijo que iban a tener su propio techo, la casa que siempre soñó y por la que trabajó inalcanzablemente.

Torino, el gato de Jimena Barón y Morrisón

Luego, agregó: “Bienvenidas las pijamadas, los asados, las navidades en casa y quien sabe qué más. Para mí que todo. Siento que se viene todo”, concluyó con un corazón rojo y un emoji de una casa.

La nueva casa que Jimena Barón compró

Jimena Barón mostró como es el interior de su nueva casa, un pequeño adelanto. Un pasillo largo, con baldosas rojas. Puertas altas de madera, con ventanas y lámparas estilo faroles en un patio cerrado con pared de ladrillos, un estilo PH y que en el fondo se puede ver un verde que llevaría al jardín de la propiedad donde Momo y su gato Torino disfrutarán a pleno.

La casa donde Jimena Barón y Morrisón aqluilan

Jimena Barón y Matías Palleiro

Jimena Barón, además dejó una foto del pequeño rincón que tiene en el departamento que alquila con su hijo Morrison. Balcón con una barra y en el interior planta de interiores, espejo redondos y decoración estilo hindú que veremos próximamente en su nueva casa, la que también compartirá con su novio Matías Palleiro.

J.M