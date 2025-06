La China Suárez compartió en redes una imagen que llamó la atención de sus seguidores por el sutil cambio que mostró en las fotos. Después de volver de España con Mauro Icardi, la actriz decidió posar en varias selfies que evidenciaron un retoque estético.

Además de posar en un dump de cuatro imágenes, la cantante también publicó postales en el mar europeo, junto a sus hijos y su nuevo amor.

China Suárez en Ibiza

El sutil retoque estético de la China Suárez que transformó su imagen

La China Suárez continúa compartiendo imágenes de sus soñadas vacaciones en Ibiza con Mauro Icardi y, a través de diversas selfies, evidenció un sutil retoque estético que transformó su imagen.

Los comentarios de los seguidores y los usuarios de las redes no tardaron en llegar cuando la artista posteó las imágenes de los cambios que eligió hacerse con botox. Aunque ella no hizo declaraciones al respecto, y en alguna ocasión aseguró que no se había hecho ningún tipo de retoque, las imágenes hablan por sí solas.

Sus labios lucen visiblemente más carnosos, con una forma bien delineada y un volumen que sugiere la aplicación de relleno con ácido hialurónico, uno de los procedimientos estéticos más comunes entre las celebridades.

Pero esto no fue lo único que cambió. Sus pómulos también se ven más prominentes, con un efecto lifting natural que se logra mediante técnicas de volumetría facial. Este procedimiento no solo realza los rasgos, sino que aporta juventud y firmeza a la expresión. El resultado es un rostro más esculpido, con contornos definidos y elegancia cinematográfica.

El retoque estético que se hizo la China Suárez en el rostro

Otro detalle que no escapó a la mirada de sus seguidores fue su nariz, si bien no parece haber recurrido a una rinoplastia quirúrgica, hay indicios de una rinomodelación con relleno o bótox, técnica no invasiva que permite corregir imperfecciones sutiles como la caída de la punta o pequeñas asimetrías.

Además, la piel de su rostro luce radiante y libre de líneas de expresión, especialmente en zonas como la frente y el entrecejo. Esto apunta a una aplicación estratégica de toxina botulínica, lo cual suaviza las arrugas dinámicas y aporta un efecto descansado, ideal para quienes están constantemente frente a las cámaras.

La transformación no fue radical, pero sí notable. Lejos de perder su esencia, la China Suárez se muestra con un aire renovado, como quien abraza una nueva etapa y se permite experimentar con su imagen sin dejar de ser fiel a su estilo.

MVB