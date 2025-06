Decir que las coincidencias entre las elecciones de Wanda Nara y la China Suárez ocurren no sería algo disparatado. La realidad es que la actriz y la modelo eligieron varios looks similares con el correr de los años, y esto no es algo que se le escape a los usuarios de las redes sociales. En las últimas horas, y tras su regreso a la Argentina, Eugenia Suárez fue apuntada por varios al hacer la misma elección que su contraparte para un look elegante.

La coincidencia fashion de Wanda Nara y la China Suárez

¿Pura coincidencia? La nueva elección de la China Suárez que compartió con Wanda Nara

La China Suárez vivió un lujoso viaje por Estambul, Milán e Ibiza, junto a su pareja, Mauro Icardi, y sus hijos, Rufina, Magnolia y Amancio. La actriz lució increíbles looks, pero uno de los más destacados fue para el Ray of Light Awards, el festival de cine, televisión y web español. Ella fue invitada y lució un vestido largo de punto metálico que se ajustaba a la perfección a su figura. El mismo, de tono gris perla con rayas negras horizontales, tenía un diseño sirena con algunas transparencias, demostrando elegancia y sensualidad.

El look de la China Suárez

Sin embargo, muchos usuarios no lo dejaron pasar. No solo por su fantástica elección elegante, sino por la notable coincidencia que tuvo con Wanda Nara. La prenda que usó la China Suárez pertenece a la firma de Hervé Léger, modelo “Camila”. Este diseñador ya se lo ha visto vistiendo a la modelo, y expareja de Mauro Icardi. Por eso, los expertos en la moda sacaron a relucir esta elección y mostraron la ocasión en la que la conductora de Bake Off había lucido el diseño de Léger.

La coincidencia fashion de Wanda Nara y la China Suárez

En el 2022, en pleno Wandagate, la modelo salió a anunciar su separación y participó en el ciclo conducido por Natalia Oreiro. Para la ocasión, lució un despampanante vestido color azul Francia firmado por Herve Leger. Se trataba de un diseño sirena, que marcaba la sensualidad de Wanda Nara. El mismo tenía un gran escote en V, abertura cut out en la zona de la espalda y un pequeño tajo en la parte posterior de la falda.

El look de Wanda Nara

Las coincidencias entre Wanda Nara y la China Suárez en la moda ya ocurrieron en otras ocasiones, y sorprendieron a los usuarios. En este caso, en lugar de estampa o prenda, eligieron al mismo diseñador. Muchos comenzaron a hacer crecer la teoría de que se trataba de una elección adrede por parte de la actriz, mientras que otros lo tomaron como una posible muestra de que ambas tienen un gusto parecido en el estilo fashionista que marcan. Lo que sí es real es que ambas logran dejar una huella en las redes sociales con sus elecciones.

A.E