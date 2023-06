La China Suárez se mantiene ocupada mientras transita la separación de Rusherking e inicia una nueva guerra con Benjamín Vicuña. Siempre muy atareada, la actriz estuvo en Brasil para presenciar el último desfile de modas de Carolina Herrera y, ahora, se encuentra en Uruguay.

A través de sus redes, la China Suárez siempre comparte fotos de sus looks o de su maquillaje, generando los elogios de sus millones de seguidores. Sin embargo, una de sus últimas publicaciones desde el país vecino no causó la reacción esperada, sino que sus propios fanáticos se pusieron en su contra para llamarle la atención.

Las polémicas fotos de la China Suárez en Uruguay.

Es que los usuarios notaron en las imágenes que la China Suárez se estaba sumando a una tendencia cada vez más popular entre las celebridades, que tiene que ver con el aumento en volumen de los labios. “No te toques más los labios, no te hace falta”, le comentó una seguidora, expresando que la belleza natural de la China no necesitaba de retoque estéticos.

Las polémicas fotos de la China Suárez en Uruguay.

Por otro lado, sus fanáticos también criticaron el maquillaje elegido por la China Suárez, que consiste en pintarse por encima de los labios, para dar una sensación más voluminosa o carnoso. “¿Por qué te pintás los labios arriba del borde?”, le reprochó un seguidor, mientras que otros opinaron: “Cada vez hace más trompita y se pinta peor”.

Las polémicas fotos de la China Suárez en Uruguay.

La China Suárez respondió a los comentarios sobre sus estrías de manera contundente

Aunque la China Suárez no respondió a los comentarios que se hicieron sobre el aspecto de sus labios, la actriz es fiel impulsora del amor propio y de la aceptación de su cuerpo, por lo que ha aprendido a amarse a sí misma sin importar la opinión ajena. Es por eso que recientemente publicó una foto en bikini y respondió a los comentarios que se hicieron sobre sus estrías.

La China Suárez respondió a los comentarios sobre sus estrías.

Una seguidora de la China Suárez escribió: “Gracias por no editar estrías”, felicitándola por no alterar digitalmente las marcas en su cuerpo. Con un tono humorístico, la actriz respondió: “Pa quéee. Las tengo desde los 15 años, jaja ya hasta me encariñé”, evidenciando que no tiene ningún problema en mostrarse tal cual es.

H.O