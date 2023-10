Santiago Bal fue un hombre de muchos amores, aunque no todos marcaron su vida, como sí lo hicieron las madres de sus hijos. Silvia Pérez es la mamá de la única hija mujer del productor: Julieta Bal. La historia de amor fue intensa pero la actriz no guarda buenos recuerdos de la misma.

Silvia Pérez y Santiago Bal se conocieron cuando el productor estaba casado con Thelma del Río. Sin embargo, los encantos de la vedette lo cautivaron al punto de separarse para darle una oportunidad al incipiente romance con la artista de apenas 20 años.

Santiago Bal y Silvia Pérez junto a su hija, Julieta Bal.

Cómo fue la historia de amor de Santiago Bal y Silvia Pérez

Al poco tiempo de blanquear la relación, Silvia Pérez queda embarazada de Julieta Bal. "A los 20 años tuve una hija sola. Quedé embarazada porque esa noche no me cuidé. Y decidí tenerla", expresó la actriz en diálogo con La Nación.

Aunque no todo salió como esperaban, ya que cuando nació la niña decidieron terminar con la relación según relató la artista: "Las cosas no estaban bien cuando ella nació, entonces me separé. Cuando me enteré que estaba enfermo volví. Y cuando me fui definitivamente Julieta tenía un año y medio".

Como si eso fuera poco, Silvia Pérez aseguró que no tiene los mejores recuerdos de aquel momento de su vida que compartió con Santiago Bal: "Yo la pasé muy mal con él (Santiago Bal). Era muy chica y tuve que atravesar su enfermedad".