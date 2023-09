Carmen Barbieri le declaró la guerra a Yanina Latorre el jueves por la mañana en su programa “Mañanisima” luego de dejarle adjetivos calificativos a la panelista quien defendió a Sofía Aldrey.

“Estúpida, tarada”, fueron los insultos que tuvo la mamá de Fede Bal con la panelista más picante de LAM quien luego decidió responderle. “Cuando pasó toda la denuncia de tu hijo me deje operar. Me mandaban los chats, me hacían creer que era una loquita y una toxica”.

Al mismo tiempo, Yanina Latorre habló de Santiago Bal y de cómo Carmen Barbieri lo cuidó hasta el último momento de su vida y la dejó endeudada por esto, la conductora se enojó, quebró en llanto y le volvió a responder en “Mañanisima” con su manager y abogado litigante presente.

Carmen Barbieri quiebra en llanto y le responde a Yanina Latorre

La conductora revivió en su programa el tape donde Yanina Latorre le contestaba en LAM y al finalizar, agregó: “Perdón abogado, ¿Es para hacerle juicio?”, le preguntó Carmen Barbieri a su abogado. Luego, agregó: “¿Como dice que yo le limpiaba el culo? Esto de un hombre que está muerto. El papá de mi hijo, que no se puede defender”.

Luego, Carmen Barbieri quebró o al menos intentó, llorar en cámara al hablar de Santiago Bal: “Murió en mis brazos, ¿cómo permiten esto?, un hombre que sufrió tantos años cáncer. Si me engañó y me separé el padre de mi hijo”. Todo concluyó cuando el abogado y la conductora iniciaran acciones legales a Yanina Latorre y van directamente a juicio y agregó: "Sabes que? Me estas lastimando mucho", cerró mirando directo a cámara.

J.M