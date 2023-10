Yanina Latorre y Carmen Barbieri protagonizaron un fuerte escándalo recientemente, el ida y vuelta entre las reconocidas figuras ocupó el foco tanto de las redes sociales como de los distintos medios. Ahora, fue Federico Bal quien decidió opinar sobre lo que ocurrió.

Un móvil de Intrusos fue a buscar al hijo de la conductora y le consultaron si vivió "días turbulentos", a lo que él respondió: "¡No! No son días turbulentos... Tengo que admitir que fui a un programa donde estaba Estefanía, y creo que eso vuelve a poner el tema en el candelero, pero yo realmente no lo evalué. Destapó algo que nadie quiso que suceda de vuelta, pero son cosas que pasan en mi vida y en torno al trabajo que tiene mi madre y al trabajo que tengo yo".

Imagen reciente de Fede Bal.

Luego el conductor habló sobre el fuerte descargo que realizó Carmen en Mañanísima: "Defiende lo que quiere, defiende lo suyo, defiende sus ideales, le gusta defenderlo en la tele, tiene un programa para hacerlo. No se guarda nada, y se cansa, dice una grosería tal vez, o las formas no eran esas, pero es tana".

Por último, Fede Bal se diferenció de Carmen Barbieri y aseguró que a él no lo sensibilizo los comentarios de Yanina Latorre: "No es un golpe bajo mediáticamente, no hay golpes bajos ni altos mediáticamente. Hay cosas que se llevan a la Justicia y hay cosas que no... si mi vieja decide eso, está todo bien. A mí no me sensibiliza si habla así de mi papá, yo sé quién fue mi papá".

Fede Bal criticó la decisión de Carmen Barbieri de denunciar a Yanina Latorre

El conductor aprovechó la nota de Intrusos para expresar que esto no debería terminar en un juicio: "Los juicios son para cosas importantes y graves... Para mi mamá es muy grave que diga esto de mi papá, para mí es muy poco grave".

Para cerrar el tema, Fede Bal aseguró que ya no iría a LAM para tener un mano a mano con Yanina Latorre: "Fue en el momento, pensé 'puede ser una buena charla', pero ya creo que no podemos tener una buena charla".

