Hace unos días Yanina Latorre fue durísima con Noelia Marzol ya que aseguró que la participante que está en las finales de La Academia se negaba a dar notas y la veía un poco "agrandadita". Hoy en "Los Ángeles a la Mañana" estuvieron los seis candidatos a ganar el concurso que termina en breve y allí se vieron las caras las dos y se pasaron factura.

"A ver le voy a dar la palabra a Yanina Latorre para que le diga en la cara a Marzol las cosas que dijo de ella", intervino Ángel de Brito. Seria y sin titubear, la esposa de Diego Fernando Latorre arrancó con todo: "Mi amor yo lo que dije es información, no invento cosas y cómo sabes no revelo mis fuentes. Hasta Ángel de mandó un Twitter preguntando cuando ibas a dar una nota. Es verdad dije que te veo agrandadita como que no le das bola a nadie y no me parece bien. Es información no opinión", sentenció la angelita.

El tenso cruce al aire en "LAM" entre Yanina Latorre y Noelia Marzol.

Marzol muy tranquila en su silla se defendió con mucha calma: "No es verdad lo que decís, los que me odian son los de la previa del show -dijo entre risas-. Es más mis compañeros me dijeron que si salía este tema que vos decís me iban a respaldar. Yo no pienso contestar a una agresión porque eso genera más agresión", cerró y no dejó lugar para seguir hablando del tema.

Noelia Marzol no quiso entrar en polémicas con Yanina Latorre.

Inesperada crítica de Yanina Latorre contra Wanda Nara

Aunque Yanina Latorre fue a quien eligió Wanda Nara para contar cada novedad que había entre ella, la China Suárez y Mauro Icardi, la angelita disparó con todo inexplicablemente, contra la empresaria y modelo. Cuestionó su look y se refirió a su edad.

"Wanda tiene 34 años y parece más grande. El arreglo que tiene en Europa no la beneficia, parece una señora. Cómo se viste, cómo se peina, se pone tanta cosa que parece de 48, parece como yo”, lanzó la angelita, sin filtro.

Luego comparó a Wanda con la esposa de Leo Messi: "Antonela Roccuzzo, otra botinera, tiene muchísimo dinero, usa Louis Vuitton y todas estas marcas, porque van a los mismos desfiles, pero la ves vestida con un jean blanco, más fresca, más joven. Wanda se 'aseñora'".

Además también se tomó su minuto para atender a la China: “Ella no parece de 29 años. Parece de mucho más, de treinta y pico. Con todo lo bella y hermosa que es, porque es bellísima, parece una chica mucho más grande”.

FL