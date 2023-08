Yanina Latorre se caracteriza por ser una de las angelitas más picantes al no callarse nada y salir siempre al ataque. La panelista tuvo un cruce en LAM con Mara Celis, la hermana de Daniela Celis.

La hermana de Pestañela, salió en el programa en un llamado telefónico donde tuvo un comentario irónico con uno de los productores de LAM, Pepe Ochoa y Yanina Latorre salió justiciera a defenderla y ponerle los puntos.

Yanina Latorre y el cruce con Mara, la hermana de Daniela

Luego de que Pepe Ochoa le preguntará a Mara por Thiago Medina, al recibir la información del embarazo de Daniela Celis, Mara, tuvo un tono irónico con el productor y esto desató el enojo de la angelita.

Tenso cruce de Yanina Latorre con Mara Celis

“Me parece que cuando te reis de Pepe y le decís ‘hablaste con Thiago’, ayer hablamos con la hermana y también nos mintió. Yo te aclaro que muchas veces el famoso miente, como lo estás haciendo vos ahora”, arrojó Latorre. Ante esto, Mara respondió: “Ay Yani”, y la angelita explotó.

“Tu vocesita socarrona, como que te estás riendo de nosotros me parece que no da”, soltó Yanina Latorre. Ante esto, Mara en todo momento trató de aclarar que ella no se estaba burlando. “Para nada, si estás acostumbrada a eso, perdóname, no te estoy boludeando”. Antes de terminar, la hermana puso un paño frío y decidió dejar de responderle a la angelita y continuar con otras preguntas de los presentes.

J.M