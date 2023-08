Andrea Taboada y Yanina Latorre solían ser muy buenas amigas, luego de conocerse en el comienzo de Los Ángeles de la Mañana, el programa que conducía Ángel De Brito por las mañanas de El Trece. Tenían mucha química y se mostraban muy unidas en todo momento. Sin embargo, después de un tiempo, se comenzaron a ver rispideces entre ellas y la relación se rompió del todo.

Ninguna de las dos hizo público el momento en que la relación de amistad entre las angelitas se quebró, aunque en los programas se las veía pelear cada vez más y las contestaciones ácidas de ambas generaron mucho revuelo. Toda sospecha de una mala relación entre Andrea Taboada y Yanina Latorre se confirmó cuando la morocha la destrozó al aire.

El enfrentamiento entre Yanina Latorre y Andrea Taboada

"En ese momento éramos amigas. Y ahora no. LAM. Y no sos tan importante, ¿sabés?... Eso es lo que pasa... No, no sos tan importante. Es mala persona. Yo creo que es mala persona y lo aseguro que es mala persona", dijo Andrea Taboada en una de las emisiones de Los Ángeles de la Mañana.

Desde ese momento, la relación quedó muy tensa y, a pesar de que en algún momento hubo un acercamiento y cierta buena onda, nunca volvieron a retomar la amistad. De hecho, cuando despidieron a Andrea Taboada de LAM, muchos aseguraron que Yanina Latorre había sido la que pidió su cabeza.

Andrea Taboada y Ángel De Brito

Por eso, Andrea Taboada visitó Polémica en el Bar y le consultaron por aquellos icónicos enfrentamientos con Yanina Latorre. Ahí mismo, comentó que esas peleas se daban naturalmente, que chocaban por sus personalidades fuertes y que "era en serio, no estaba guionado".

"Teníamos diferencias de criterios, maneras de pensar. Cuando uno disiente no significa que te odio... Lo que pasa es que la otra persona siempre quiere tener la razón, y es un poco difícil", lanzó Andrea Taboada sobre los conflictos que tenía con Yanina Latorre.

Por supuesto que en Polémica en el Bar le consultaron a Andrea Taboada por su salida de LAM y si Yanina Latorre tenía algo que ver con esto. Sin embargo, a pesar de tener una mala relación, ella reconoció que no fue así. "Se venía charlando, porque hay momentos, hay ciclos . Veníamos charlando, Ángel venía cambiando de angelitas, iba rotando, y por ahí sentimos, o sintió, que se venía un cambio... Son 8 años de estar en LAM, más 10 años de estar en BDV, hemos construido una amistad", aclaró.

NL.