Yanina Latorre logró forjar una sólida carrera como periodista y panelista de LAM. Fiel a su estilo, de una personalidad fuerte e imparable, no tiene miedo de revelar la verdad de un escándalo o datos desconocidos sobre una situación que amerita toda la atención de la prensa y en más de una ocasión se enfrentó a diferentes personalidades.

Sin embargo, detrás de toda esa faceta irrompible, la flamante panelista guarda una triste y difícil historia familiar, que pocas veces se animó a contar en la televisión con sus colegas.

La estremecedora historia familiar de Yanina Latorre

Fue recién el año pasado, cuando el furor de Gran Hermano 2022 estaba en su punto más alto y la historia de Thiago Medina conmovía al público, especialmente a Yanina que se sentía identificaba: “Mira yo te voy a contar la historia de mi mamá. Ella viene de una familia muy, muy pobre.’’, empezó diciendo en LAM, tras protagonizar un fuerte cruce con Estefi Berardi.

Yanina Latorre y su mamá

Y continuó con su relato: ‘’Tuvo que dejar el colegio a los 12 años y salir a laburar, mi abuela no era una hija de put*, una maltratadora, ni era una mala persona, mi abuela era empleada doméstica, vino de un barco de España y no tenía a nadie”, explicó Latorre sobre su familia, luego profundizó y tocó una fibra más sensible: “La violaron, quedó embarazada y quedó sola con mi mamá y mi tío. Perdóname mamá que cuente esto, mi tío y mi mamá, desde los 12 años, laburaron y no fueron al colegio y yo soy hija de mi mamá, me fue bien, soy profesional y pude salir adelante’’.

“No podes decir ‘el niño no debe laburar’ porque mi abuela no fue una basura, no le quedó otra, las amigas de mi mamá iban al colegio y ella no tenía ni para un guardapolvo’’, contó Yanina n referencia al debate que se había generado en LAM y continuó: ‘’Y tenía que ir a laburar porque en la casa de mi mamá, no se comía, mi tío tenía 11 años y mi mamá lo llevaba y tenían que laburar”,

Finalmente, Yanina Latorre expresó: ‘’Mi abuela es la mejor persona que conocí en la vida y mi mamá es un ser perfecto, quiero hacerte entender que no es que ‘el niño no debe laburar’. A veces no te queda otra’’, cerró, con lágrimas en los ojos.

D.M