El tierno gesto de Anto Roccuzzo con un fan de Messi: lo retó pero luego se sacó una foto con él

Anto Roccuzzo se convirtió en tendencia después de la curiosa anécdota con un fan de su marido, Leo Messi.

Alexis Gaona, un jugador de futsal paraguayo, se cruzó con la rosarina en pleno París e intentó filmar a Ciro, Thiago y Mateo Messi, quienes paseaban con ella por las calles de la ciudad.

Lo cierto es que, al ver esta situación, Anto Roccuzzo le manifestó a Alexis que no quería que grabara a sus niños, pero tuvo un inesperado gesto. "Al final, fue la mejor foto de mi vida”, relató el fan en diálogo con TN.

El tierno gesto de Anto Roccuzzo con un fan de Leo Messi: lo retó pero se sacó una foto con él



"Esto pasó el sábado en el centro de Paris. Yo salía de una tienda y ella estaba con sus hijos esperando para cruzar la calle. Nadie se había dado cuenta, no la habían reconocido, pero yo sí. Lo primero que hice fue sacar el celular para grabarla, fue lo primero que me salió, y ella me puso la mano en el teléfono y me pidió que no grabara a los hijos, que por favor quería preservar eso para poder pasear tranquila”, siguió con su relato.

“Ella me dijo ´si queres te podés sacar una foto conmigo´ y me regaló esa foto. Fue excelente. Ella es Antonela. Es re famosa, es una de las mujeres más famosas del mundo, y es sencilla, es simple", agregó.

La pasión de Anto Roccuzzo que comparte con sus tres hijos

Días atrás, Anto Roccuzzo mostró cuál es la actividad que comparte con Thiago, Mateo y Ciro Messi.

Desde París, la diosa subió una tierna foto con sus tres pequeños después de su primer clase de tenis. "Primer clase con ellos", expresó la rosarina en su feed junto a la postal que recibió más de un millón de likes.

Además de su pasión por el entrenamiento, Anto Roccuzzo demostró que el tenis también es una de sus actividades favoritas que la acompaña en su estricta rutina fit.

La pasión de Anto Roccuzzo que comparte con sus tres hijos