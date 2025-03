"Que el papá gaste en gatos": la polémica frase de Wanda Nara contra Mauro Icardi y la China Suárez

Wanda Nara volvió a encender la polémica con un fuerte descargo en redes sociales, en el que disparó sin filtro contra su expareja, Mauro Icardi, y la actriz Eugenia “la China” Suárez. A través de su cuenta de X, la empresaria publicó una serie de mensajes donde acusó al futbolista de descuidar sus responsabilidades económicas con sus hijas y, en su lugar, gastar dinero en lo que ella denominó “gatos”.

Wanda Nara arremetió contra Mauro Icardi y la China Suárez

En un contundente mensaje, Wanda escribió: “Por mis hijas doy mi vida y nunca voy a tener la agenda ocupada, porque son mi prioridad y por qué hace 8 meses mantengo sola y parece que así seguiré por qué la justicia prioriza que el papá gaste en ‘Gatos’ y no en sus perritos e hijas”. Con este mensaje, la empresaria dejó en claro su malestar por la falta de compromiso financiero por parte de Icardi.

Wanda Nara vs. China Suárez y Mauro Icardi

Además, con otro tweet, Nara arremetió contra su expareja en relación a una propiedad compartida: “Que use el dinero que me debe en arreglar los techos que se le cayeron en la última tormenta de la propiedad conyugal de mis sueños, que no quiero que se me arruine el patrimonio”.

Wanda Nara vs. China Suárez y Mauro Icardi

En su descargo, Wanda Nara no solo apuntó contra su exmarido y la China Suárez, sino que también cargó contra Marcovecchio, la abogada de Icardi. Sin tapujos, la empresaria la tildó de “chorra”, dejando entrever que no está de acuerdo con la manera en que se está manejando el conflicto legal entre ella y el futbolista.

Un conflicto que no tiene fin: Wanda Nara vs. China Suárez y Mauro Icardi

El enfrentamiento entre Wanda Nara y Mauro Icardi viene de hace tiempo. Tras su separación, los conflictos relacionados con la manutención de sus hijas y el reparto de bienes se han convertido en un tema recurrente en los medios. Esta no es la primera vez que la empresaria utiliza las redes sociales para hacer público su enojo y visibilizar su postura respecto a los problemas que enfrenta con su expareja.

Wanda vs Mauro

Por otro lado, la relación entre Wanda y la China Suárez también ha sido tensa desde el escándalo del “Wandagate” en 2021, cuando trascendió que Icardi había tenido un affaire con la actriz. A pesar del tiempo transcurrido, parece que las heridas no han sanado del todo, y los dardos indirectos continúan.

Hasta el momento, ni Mauro Icardi ni la China Suárez han respondido a los mensaje de Wanda Nara. Sin embargo, la tensión en torno a este conflicto parece lejos de apaciguarse.

N.L