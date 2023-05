Andrea Taboada es una de las angelitas de "LAM" y se caracteriza por decir lo que piensa sin importar lo que piensen sus compañeras, siempre mantiene una postura formada. Sin embargo, durante la trasmisión del martes 23, protagonizó un percance que hizo estallar de risa a sus colegas.

Mientras "LAM" estaba en vivo, Andrea Taboada sintió la necesidad urgente de ir al baño. Esto ocurrió en medio de un picante ida y vuelta entre Marixa Balli y Patricia Pacheco quienes fueron el centro de atención durante varios minutos.

Andrea Taboada.

En cuanto Ángel de Brito interrumpió la discusión para hacer los PNT´s, Andrea aprovechó el momento y se levantó de su silla para ir al baño. Pero lo más extraño es que la periodista llevaba puesto un solo zapato, lo que hacía más graciosa la situación.

Este movimiento no fue ignorado por el conductor que rápidamente identificó lo que ocurría y expresó: "A dónde vas Taboada. No terminó el programa. Se mean al aire y después salen así". Luego bromeó: "Se hizo caca Andrea por eso se fue".

La explicación de Andrea Taboada

Pepe Ochoa, quien maneja las redes de El Ejército de LAM, grabó el momento justo en el que Andrea salía del estudio para ir al baño. Fue ahí que la periodista comentó: "No aguanto, tengo que hacer pis".

Aunque a pesar de eso, Pepe convirtió el video en meme y escribió: "Salís del boliche 6am y vos tipo...". Andrea Taboada se hizo eco de la publicación y respondió: "No puedo más" y emojis de risa, evidenciando que le pareció muy divertido.