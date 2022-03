Mientras la competencia de la liga española se toma una pausa y está a la espera de lo que será la serie de cuartos de final de la Champions League, Diego “El Cholo” Simeone viajó de imprevisto a la Argentina. El entrenador del Atlético Madrid llamó la atención al ser visto en la entrada del Sanatorio Trinidad de Palermo, la misma clínica donde se encuentra internado el padre de Tini Stoessel.

El triste motivo por el cual "El Cholo" Simeone regresó a la Argentina

Las cámaras de Farandula Show captaron el momento en que, acompañado por su actual esposa Carla Pereyra, Simeone acudió a la institución para acompañar a su padre de 80 años, que se encuentra internado hace unos días por un problema de salud. En el último tiempo, Don Carlos Alberto Simeone debió ser internado en distintas oportunidades.

Como reveló el ex futbolista en una entrevista, sus padres “le enseñaron valores, respeto, orden, y todo lo que lo ayudó en la vida”. Apasionado por el fútbol como su hijo, Carlos intentó ser jugador profesional, pero terminó dedicándose a las ventas. El entrenador dejó su agenda y otros compromisos en el Viejo Continente para acompañar a su familia en este duro momento.

Como socio vitalicio del club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (GEBA), en los últimos años se dedicó a entrenar al equipo de veteranos, con varias participaciones en los campeonatos internos.

Carolina Baldini, la exesposa del Cholo Simeone, reapareció después de doce años: "Sufrí la alta exposición"

Durante su matrimonio con Diego "Cholo" Simeone, Carolina Baldini era una figura pública y no renegaba de ello. Pero, tras su separación la presión fue demasiado alta y la modelo se recluyó en los suyos y no se supo nada más de ella; hasta ahora. A doce años de su ruptura con el padre de sus hijos, rompió el silencio y se sinceró sobre la situación que la llevó al límite.

"Me sentí muy expuesta en un momento y decidí bajar el perfil por mis hijos. ¡Y gané en libertad y en tranquilidad! Cuando estuve en ‘Bailando’ tuve una alta exposición y la sufrí. Ese programa disparó otras cosas y entré como un hámster en su rueda hasta que dije 'stop' y chau. No hice más nada", contó en diálogo con la revista “¡Hola!”.

"En ese momento sentí que había vivido muchos años dentro de un círculo muy chico y si a eso le sumamos la explosión del 'Bailando', fue demasiado. Hubo gente que se acercó por conveniencia, otros que me traicionaron. Por eso me encerré y no se supo nada más de mí”, dijo.

Hoy, alejada de las polémicas, se pone de lleno en su nuevo proyecto: una marca de ropa propia que nació en cuarentena.

"El estar aislada me pegó mal porque me agarró sola en casa y sin poder ver a mis hijos durante ocho meses. Lloré, medité, no me saqué el pijama por días, pero como de todo caos siempre sale algo bueno, empecé a cranear un proyecto de moda con una amiga, Julieta. Y ahora estamos por sacar una línea de jeans, BAD (Buenos Aires Denim). Es una gran apuesta. Así que estoy muy dedicada a eso", cerró, optimista por el futuro.

