El Tucu López negó su relación con Sabrina Rojas: "Le estaba dando apoyo para que no se caiga"

El Tucu López habló sobre los rumores de que estaba saliendo con Sabrina Rojas. Es que este lunes se publicaron fotos de ambos caminando por la calle en Palermo, abrazados y a los besos, sumado a que la actriz había blanqueado el acercamiento.

Sin embargo, negó estar saliendo con la ex de Luciano Castro en incluso afirmó que no se besaron ni abrazaron.

“En el video no estamos de la mano, yo en un momento la agarré de la cintura entonces le estaba dando apoyo para que no se caiga”, comenzó diciendo el Tucu López, en diálogo con “Intrusos”. De forma categórica, aseguró: “Yo no vi ningún beso, eh. Hay una mala interpretación de la imagen por la distancia”.

Cerca del final: “Con Sabrina tenemos un grupo de gente en común, salimos a tomar algo con gente y la pasamos muy bien. Yo estoy soltero, disfrutando de las cosas que me hacen bien”.

Sabrina Rojas habló de su relación con Tucu López: "La pasamos bien"

Sabrina Rojas habló de su relación con el Tucu López tras la aparición de unas fotos en donde se los ve mimosos y caminando por la calle. La actriz fue contundente y explicó cómo se siente hoy en día.

"Nos encontramos cuando se puede y la pasamos bien. No puedo decir más que eso.", dijo Sabrina Rojas sobre su relación con el ex de Jimena Barón.

De todas formas, en una reciente entrevista, Sabrina Rojas aseguró: "Me propuse priorizarme. No quiero quedarme con la culpa de lo que no fue, voy a encenderme y a disfrutar". Luego, Rojas marcó la cancha: "Me gusta estar en pareja, pero como lo hice toda mi vida, ahora creo que no podría volver a convivir con alguien".

"Me entretengo mucho a la noche con mis amigas viendo mensajes que jamás hubiera imaginado. Es halagador… Hoy me propongo permitirme todo", sentenció en medio de rumores de un incipiente romance con el Tucu López.

"Tengo 41 años, me quedé soltera siendo joven y estoy con ganas de estar bien. No quiero estar en ningún lugar que me tire para atrás. No busco una pareja, pero deseo estar con gente que sume y si deja de sumarme, adiós, no la voy a remar. No quiero tener más hijos, quiero pasarla bien. Hoy sólo me importa lo que piensen las personas que quiero y que me rodean", afirmó en un mano a mano con la revista HOLA.