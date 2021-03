El Tucu López habló sobre el regreso público de Jimena Barón

Durante el 2020 y en medio de una crisis con su expareja, Daniel Osvaldo, Jimena Barón le puso un freno a su carrera musical y desapareció por completo de las redes sociales. Al poco tiempo, trascendió que la cantante comenzó una relación con Tucu López, sin embargo el silencio continuó. Hasta ahora.

La artista será una de las jurados de La Academia, el nuevo reality que lanzará Marcelo Tinelli junto a Ángel de Brito, Pampita y Hernán Piquín. En medio de la expectativa por su regreso a la vida pública, fue su novio quien habló de cómo será su vuelta.

El participante de Corte y confección famosos habló de su pasó por el ciclo, la exposición y reveló que Jimena suele ver el programa, sin embargo se mostró cauteloso al hablar del presente de su novia: "Yo charlo mucho con ella, por supuesto, porque somos pareja, pero esa es una pregunta que te tiene que responder ella... Es muy personal", sentenció en diálogo con Juan Etchegoyen por Mitre Live.

La crítica de Jimena Barón al Tucu López por sus trabajos en Corte y Confección

En la misma entrevista con “Mitre Live”, el el Tucu López dio detalles de que le dice la cantante y actriz sobre su trabajo en el programa de eltrece. “Cuando puede lo mira. Yo por suerte tengo un vínculo muy sincero con Jime, así que cuando algo no le gusta me dice ‘qué feo eso’, y cuando le gusta me dice ‘qué lindo eso’“, comenzó.

“¿Son más los ‘qué lindo’ o ‘qué feo’ que recibís de ella?”, le consultó el conductor. Y López contestó: “Vos pensá que yo vengo sentenciado desde que arrancamos así que…está complicado. No me veo como candidato, tengo dificultades que hacen que el programa sea divertido por eso también“, completó el artista de “Sex, viví tu experiencia”.