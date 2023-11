Eva Bargiela y Facundo Moyano se casaron en octubre del 2021, pero septiembre del 2023 la pareja pusieron un fin y tuvo un fuerte revuelo mediático. La modelo y el dirigente político no se estaban encontrando por lo que ambos decidieron separarse.

Sin embargo, quien fue el primero en hacerlo publico fue Facundo Moyano, quien en "Verdad/Consecuencia" reveló que estaba separado de Eva Bargiela, dejando desconcertadas a las conductoras.

La modelo dijo que uno de los motivos por los cuales su relación con le dirigente político terminó fue por su participación en el Bailando 2023. Luego de quedar eliminada, Facundo Moyano y Eva Bargiela se reencontraron, tuvieron una cita y los tramites de su divorcio quedaron frenados.

Los motivos por los cuales Eva Bargiela y Facundo Moyano frenaron su divorcio

Eva Bargiela rompió el silencio y habló osbre su reencuentro con Facundo Moyano onde charlaron sobre su divorcio: “Por ahora decidimos dejarlo en stand by porque fue una época de mucha vorágine. Yo estaba en el Bailando y estaba muy ocupada con muchas cosas, y él también”.

Eva Bargiela y Facundo Moyano

Eva Bargiela y Facundo Moyano frenaron su trámite de divorcio por lo que habría señales de que el matrimonio volverían a estar juntos. “No sé. Hoy no lo sé. Creería que no, pero no lo sé”, agregó la modelo sobre la posibilidad de volver con el dirigente político.

J.M