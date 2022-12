El vestido reciclado de Alejandra Maglietti

Con la ola de celebraciones tras el triunfo de la Selección Argentina en el Mundial Qatar 2022, los famosos comenzaron a homenajear a la Scaloneta de diversas maneras, desde cumplir cábalas mundialistas, festejar en el Obelisco o con los looks con los colores de la bandera argentina, este es el caso, de la periodista y abogada, Alejandra Maglietti, que fue un paso más allá.

La conductora festejó la victoria con un vestido que lució en Bendita TV, celeste y blanco, lo llamativo del vestido que está reciclado, ya que está hecho de vidrio, es decir, moda sustentable.

Durante el programa de La jaula de la moda, Horacio Cabak mencionó el vestido, puesto que hablaban de los diferentes looks ante el furor del Mundial: ‘’Hablamos de looks acordes al Mundial. Acá hay un look reciclado mundialista a cargo de Ale Maglietti’’.

Dicho esto, pasaron un vídeo de la panelista mostrando el vestido y explicaban: ‘’Es un vestido reciclado, hecho por una diseñadora correntina. Es un vestido que tiene a la bandera argentina hecho con vidrio reciclado’’.

Beto Casella también opinó con humor acerca del look que eligio su compañera: ‘’Pareces chapitas o escarapelas. Vas caminando y hace ‘plin, plin, plin’’.

El vestido es un diseño que está realizando en una técnica Vitrofusion, que contiene 200 piezas de vidrio, de 3cm de diámetro. Alejandra Maglietti lo combinó con un body blanco y zapatos de plataforma del mismo color.