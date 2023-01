El video de Santi Maratea sobre los rugbiers que mataron a Fernando Báez Sosa

Santi Maratea, opinó sin rodeos, sobre el asesinato de Fernando Báez Sosa que dejó perpleja a toda la sociedad. Con el comienzo del juicio, los famosos, a través de las redes sociales, comenzaron a manifestarse y a reclamar justicia.

Maratea, que nunca está ajeno a temas de gran sensibilidad se expresó y dio a conocer su pensamiento a días de iniciado el juicio que sigue un país.

Santi Maratea a través de un video dijo: "Como soy un maldito comunicador, me tengo que cuidar un poco porque hay ciertas propuestas de que es lo que yo haría con estos ocho hijos de p... pero no las puedo decir porque son ilegales, básicamente, y uno siempre tiene que confiar en la justicia. Ojalá no nos defraude en este caso", comenzó diciendo el influencer años sobre lo que le haría a los asesinos.

Luego, Maratea repasó el trágico 18 de enero y agregó: "Fernando estaba con amigos vacacionando y se cruza con estos ocho asesinos que le pegan y lo matan, se dividen las tareas. Algunos no les permiten a los amigos defender a Fernando y los otros le pegan piñas y patadas hasta matarlo", agregó.

Santiago continuó diciendo: "Después se sacan selfies, van a comer una hamburguesa. Pero no hay que olvidar los mensajes que se mandaron entre ellos, dónde uno celebra haber mandado a dos pibes al hospital sin signos vitales. Y después el famoso mensaje que dice 'che, flasheamos. Matamos a uno'. Ahí te das cuenta de que son unos monstruos y que tienen que estar presos toda la vida", dijo el influencer.

Sobre el final Maratea expresó: "Los padres y las madres de los ocho asesinos, que manera de vivir la vida con la menor honra posible. No puedo creer que los defiendan a sus hijos asesinos. Buscan todos el mismo abogado, que tengan beneficios en la cárcel y les ponen el barbijo para que no se les vea la cara. Si sos el papá, andá y sacale el barbijo, que de la cara. Jodéte porque vos criaste a ese pibe. Son unos imbéciles. Criaron asesinos", dijo indignado Santi.

Los padres de la víctima quieren que los responsables, Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Blas Cinalli, Ayrton Viollaz, Lucas Pertossi y Luciano Pertossi, “tengan lo que se merecen” y Fernando Burlando, que desde el primer día se ofreció a llevar el caso, pidió cadena perpetua. A su vez hay un petitorio que supera las 600 mil firmas en el que se pide la misma pena que solicitó Burlando.