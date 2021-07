El video de Tini Stoessel en medio de rumores de reconciliación con Sebastián Yatra

Tini Stoessel y Sebastián Yatra fueron los protagonistas de nuevos rumores y, hace algunas semanas, las versiones apuntan a una reconciliación.

Sin embargo, la cantante argentina dio por terminada las especulaciones cuando negó los trascendidos. De todas maneras, una nueva publicación en Tik Tok provocó más especulaciones.

Tini Stoessel se animó a un divertido challenge en el que entona su canción "Miénteme" y expresa: "Te juro que no he vuelto a hablar con mi ex".

Esta grabación logró captar la atención de Juariu quien tomó este desafío como una ironía sobre estas versiones de la artista con Sebastián Yatra.

La ex pareja coincidió en Miami y ambos compartieron la fiesta de lanzamiento de 3AM, el nuevo tema del colombiano con Mau y Ricky Montaner, lo que despertó especulaciones sobre un reencuentro fogoso. Ahora, los artistas se reencontrarán en los Premios Juventud, donde ambos están invitados.

La palabra de Tini Stoessel sobre su romance con Sebastián Yatra

En medio de todas las versiones, Tini Stoessel aclaró cómo es su situación sentimental. "Estoy soltera, estoy sola", dijo en el programa Venga la Alegría de México.

Luego agregó: "Me siento en el mejor momento de mi vida, estoy bien conmigo misma, feliz, dándome lugar, conociéndome y descubriendo más la vida ", aclaró.

AM