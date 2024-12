El conflicto entre Mauro Icardi y Wanda Nara sigue creciendo. Luego de la festividad navideña, la abogada del jugador de Galatasaray, Elba Marcovecchio, habló nuevamente de la discordia legal que él está enfrentando con su exesposa y madre de sus hijas. En oportunidades anteriores, la letrada dio detalles del caso que ella representa y así lo hizo en los últimos días.

Elba Marcovecchio, Wanda Nara y Mauro Icardi

Los detalles que dio Elba Marcovecchio sobre el caso de Mauro Icardi y Wanda Nara

En las últimas horas, la esposa de Jorge Lanata reveló nuevos detalles sobre la discordia entre el deportista y la mediática, que se siguen debatiendo en la Justicia.

Actualmente Wanda se encuentra en Uruguay por motivos laborales, junto a sus amigos y equipo de trabajo. En este nuevo destino, la rubia no viajó con L-Gante, ya que el cantante de cumbia y RKT viajó luego y, cabe resaltar, que no se quedará permanentemente sino que irá y volverá teniendo en cuenta la cercanía con el país rioplatense.

En este contexto, se dio a conocer que Nara contrató al abogado de L-Gante, el Dr. Nicolás Payarola, para enfrentar a Icardi en la Justicia. Este movimiento marca un cambio significativo en la estrategia de defensa de Wanda Nara, que busca fortalecer su equipo en la lucha judicial contra su exmarido.

Recientemente, la abogada de Icardi se expresó: "Nosotros tenemos una restricción para hablar del tema. Lo único que te puedo contar es que hoy lamentablemente vamos a tener que hacer otra denuncia de incumplimiento. Lo más importante acá son las criaturas y hay que preservarlas, hay que generarles situación de paz". "Aún en las peores cosas, previsible o anticipado, los chicos necesitan eso. Necesitan un continente. Las resoluciones judiciales están para cumplirse", agregó.

Además, se le preguntó si la relación con el rosarino con la China Suárez podría afectar el caso, y respondió: "De lo que él hace puertas adentro, si no interfiere en las nenas, ni siquiera le preguntamos. No te lo puedo afirmar ni negar".

Del mismo modo, habló sobre la filtración de conversaciones por Whatsapp que se han hecho públicas en las redes y los medios. "Hay una restricción. Los chats no deberían salir a la luz porque no puede ser que no puedan tener un marco de conversación privada, fuera de las cámaras y del filtro social. Si eso no se puede construir, para eso está la Justicia", sentenció Marcovecchio con seriedad.

De esta manera, Elba Marcovecchio dio a conocer una vez más cómo se encuentra la situación legal entre Wanda Nara y Mauro Icardi, quien es su defendido. Con estos detalles queda en claro que la controversia entre la expareja aún no va a concluir.

