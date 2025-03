El viernes pasado, Wanda Nara hizo una dura acusación contra la abogada Elba Marcovecchio. Sin dar demasiados detalles, pero con un tono contundente, la empresaria insinuó que tenía información comprometedora y dejó entrever que, cuando se conociera la verdad, la letrada perdería toda credibilidad. Sin embargo, lejos de quedarse en silencio, en diálogo con el programa Mujeres Argentinas, la esposa de Jorge Lanata reaccionó con firmeza y anunció medidas legales contra Wanda.

"En estos días les cuento la historia de una abogada… Por respeto a su ex que ya no está, estoy pensando si contarlo o no… Pensé que lo peor que tenía era ser chorra de un marido internado grave. Pero hay algo peor que quizás las hijas y la ex, que donó un órgano, deberían saber… Creo que nadie le va a dar más un minuto de aire cuando sepan lo que hizo esta mujer" , escribió Wanda en su cuenta de X (ex Twitter).

El polémico tweet de Wanda Nara contra Elba Marcovecchio.

La contundente respuesta de Elba Marcovecchio

Furiosa, Marcovecchio dejó en claro que no permitirá que se especule sobre su honor ni sobre su relación con Jorge Lanata. "Hoy mismo voy a iniciar las acciones judiciales contra la señora Nara por los dichos injuriantes, amenazantes y hasta diría lindando con lo mafioso", aseguró con determinación.

Además, desafió a la empresaria a que revelara de una vez la información que dice tener sobre ella. "Si tenés algo que contar, contalo. No amenaces, contalo. ¿Qué puede saber ella de nuestra vida o de nuestra familia? Nada, absolutamente nada", sentenció con dureza.

Por qué Wanda Nara apuntó contra la abogada

Según la letrada, las declaraciones de Wanda tienen un objetivo claro: buscar su desplazamiento de la causa en la que defiende a su exmarido, Mauro Icardi. "Es bajo y violento. Ella, que dice haber sido víctima de violencia, está ejerciendo lo mismo contra mí, atentando contra mi trabajo, mi dignidad, contra mi honor profesional y familiar. No lo voy a tolerar", afirmó.

Por último, Elba Marcovecchio reiteró su postura y aseguró que no piensa dejar pasar este tipo de ataques. "Todo esto cruza el límite de lo que está bien y lo que está mal. Esto es injuria y violencia. A cada persona que haga esto, los voy a demandar, no pienso tolerarlo más", concluyó, dejando en claro que llevará el conflicto hasta las últimas consecuencias.