Wanda Nara amenazó a Elba Marcovecchio y metió a Jorge Lanata: "Cuando sepan lo que hizo esta mujer"

Wanda Nara decidió apuntar contra Elba Marcovecchio mediante su cuenta de X. La novia de L-Gante disparó a la abogada de Mauro Icardi llamándola “chorra” y la letrada no tuvo más remedio que responder en LAM. La mediática decidió avivar el fuego e hizo una fuerte declaración ante sus 2,9 millones de seguidores en Twitter.

Mediante una inesperada llamada de Ángel de Brito, la representante legal del futbolista del Galatasaray dio su opinión sobre los dichos de la modelo. Acto seguido, la presentadora también volvió a retrucarle la palabra a Marcovecchio.

"Cruzó un límite", Elba Marcovecchio le respondio a Wanda Nara sobre sus dichos que involucran a Jorge Lanata

Sin pelos en la lengua, Wanda Nara desató su pluma iracunda en su cuenta de X. La reconocida modelo arremetió contra la defensora del delantero del club turco. En su poderoso descargo, la hija de Nora Colosimo involucró al difunto periodista y conductor de Radio Mitre, Jorge Lanata.

"Y en estos días les cuento la historia de una abogada. Por respecto a su ex que ya no está estoy pensando si contarlo o no...", comenzó diciendo la expareja de Mauro Icardi y Maxi López. "Pensé que lo peor que tenía era ser chorra de un marido internado grave, pero hay algo peor", continuó.

"Quizás las hijas y el ex que donó un órgano deberían saber. Creo que nadie le va a dar un minuto de fama ni de aire cuando sepan lo que hizo esta mujer", exclamó virtualmente Wanda Nara. A los pocos minutos, Ángel de Brito ya levantaba el teléfono para comunicarse con la involucrada, Elba Marcovecchio.

El conductor le comentó la situación y le preguntó sobre lo que piensa. "Todo lo que está diciendo es una aberración de por sí. Primero no es mi ex, no podemos estar hablando de ex. Segundo, toda esa barbaridad que está diciendo de 'chorra', ¿otra vez?", prosiguió la letrada. "Se hace la sorora con las mujeres, acá cruzó un límite", definió.

“Si se mete con mi vida privada, bueno, a otra más que acusa a otra mujer ¿qué hice? ¿qué le hice?”, se preguntó visiblemente afectada. “Lamentablemente va a tener otra causa más”, anticipó la letrada sobre sus próximos movimientos en los tribunales.

Wanda Nara a raíz de haber escuchado las declaraciones de Elba Marcovecchio, decidió dar su versión de cómo vive ella el proceso judicial y afirmó que tanto ella como Laura Piro “defienden a un papá que no paga los alientos”.

