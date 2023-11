De Eva Perón y Regina Pacini a Fátima Flórez, las primeras damas de Argentina que venían del espectáculo

Fátima Flórez ocupará el rol como primera dama de Argentina a partir del 10 de diciembre de 2023 luego del triunfo de Javier Milei en el Balotaje 2023. La humorista podría dejar atrás el teatro y su lado artístico para enfocarse en acompañar al presidente electo por los próximos 4 años. Pero no sería la única figura artística en tomar la decisión, ya que así lo hicieron Eva Perón y Regina Pacini.

Regina Pacini, la primera dama que destacó por sus cantos líricos

Regina nació el 6 de enero de 1871 en Lisboa, Portugal, pero se radicó en Argentina tras casarse con Marcelo Torcuato de Alvear, ex presidente por el radicalismo entre 1922 y 1928. Pacini fue una reconocida cantante lírica europea con un tipo de voz soprano ligera. En el año 1888 debutó en un teatro de su ciudad natal en donde permaneció hasta 1904.

Para el año 1889 Regina fue la protagonista de muchas presentaciones en distintas ciudades de Europa como Londres, Francia y Milán. Asimismo, llegó a cantar en el Teatro Real de Madrid un año más tarde. El ex presidente argentino la vio por primera vez en el teatro cuando realizó una gira hacia Montevideo, Uruguay, y Buenos Aires, Argentina.

Regina Pacini, esposa de Marcelo Torcuato de Alvear

Desde entonces, Alvear la siguió por distintas presentaciones hasta que comenzaron un vínculo amoroso que se concretó con un casamiento en 1907 en Lisboa. Pacini se hizo a un lado del mundo artístico para dedicarse plenamente a su rol como primera dama e impulsó acciones benéficas para los sectores más vulnerables, principalmente aquellos que tenían el sueño frustrado de dedicarse al arte.

Regina Pacini y Marcelo Torcuato de Alvear

Regina murió el 18 de septiembre de 1965 a sus 94 años en Don Torcuato, donde ya no gozaba de la fortuna que le había dejado su carrera, pero se mantenía a partir de los recaudos que lograba de sus acciones benéficas.

Cuál es la historia de la Casa del Teatro y cuál es su vínculo con Regina Pacini

En el año 1938, la cantante lírica fundó la Casa del Teatro de Buenos Aires que funcionó como un lugar de asilo para los actores con pocos recursos económicos. Contaba con 45 habitaciones, dos pequeños museos y la sede del Teatro Regina nombrado en su homenaje. Según un comunicado del Ministerio de Cultura Argentina, en la actualidad continua siendo el hogar de muchos actores que no encuentran suerte en la gran ciudad.

Eva Perón, de actriz a vocera de los más humildes

Evita fue una de las principales figuras políticas que marcó una época de nuestra historia a pesar de jamás haber ejercido un cargo público como tal. La "rubia despampanante" que fue tapa de revistas nació en la ciudad de Los Toldos, provincia de Buenos Aires, y a corta edad se instaló en Capital Federal para perseguir su sueño en la actuación.

"Como los pájaros, siempre me gustó el aire libre del bosque. Ni siquiera he podido tolerar esa cierta esclavitud que es la vida en la casa paterna, o la vida en el pueblo natal... Muy temprano en mi vida dejé mi hogar y mi pueblo, y desde entonces siempre he sido libre", expresó en "La razón de mi vida".

Eva Perón en sus comienzos como actriz

Su primer trabajo como actriz fueron un par de frases en la obra "La señora de Pérez" en el año 1935. Según el portal "El numeral", Eva protagonizó otra obra ese mismo año que marcó el inicio de sus primeras apariciones en las revistas con cortas reseñas en las secciones de cultura, se trató de la obra "Cada hogar un mundo".

Tras aquellas participaciones, apostó por relatar los avisos publicitarios en la radio donde se destacó por su timbre y estilo de voz. Y es que otros de los talentos de Duarte era la declamación, un tipo de arte escénico que se desarrolla a partir del uso fuerte de la voz, como recitar poesía.

Poco a poco comenzó a ser la tapa de muchas portadas donde se diferenció por su belleza y actitud a la hora de posar, pero su acercamiento con Juan Domingo Perón le marcó un antes y un después en su carrera profesional. El ex presidente argentino la vio en persona en 1944 en un show benéfico tras un terremoto que sufrió la provincia de San Juan.

Eva asistió al evento como una de las invitadas de honor y fue allí donde tuvo su primer contacto con quien fue su marido. En ese entonces, Perón ejercía como Secretario de Trabajo y Previsión del presidente de facto Edelmiro Farrell. Desde ese momento, la actriz ya no se mostraba con "poses insinuantes" en las portadas de revistas y su estilo de vestimenta estuvo en manos de Christian Dior para relucir su sutileza.



Foto archivo de Eva Perón tocando el piano

Incluso, la periodista Mónica Martin de Diario Perfil expresó que Juan Domingo ordenó quemar las copias y negativos de la película "La pródiga", donde Evita interpretaba a una mujer viuda de la alta sociedad que repartía su fortunas a los más necesitados, para evitar su exposición. La película salió a la luz en 1984 tras el descubrimiento de una copia en Montevideo, Uruguay, que nunca se quemó.

En octubre de 1945 la actriz y el Secretario de Trabajo y Previsión sellaron su amor con su matrimonio en Junín y Evita dejó atrás su apellido natal para adoptar el de Juan Domingo. Sus tiempos en la actuación se terminaron y se modificó su estética que se reflejó un largo período como primera dama de la nación durante la primera gestión del ex presidente, ya que la segunda estuvo marcada por su muerte.

Fabiola Yañez, primera dama durante el gobierno de Alberto Fernández

Nacida en Villa Regina, Fabiola Yañez se recibió de periodista en la Universidad de Palermo, pero en paralelo decidió estudiar actuación con Dora Beret y Matías Gandolfo en el Actor's Studio de Carlos Gandolfo.

La actual primera dama de la Argentina debutó en la televisión como conductora en un programa infantil de Canal 3 en Rosario, Santa Fe. Dejando de lado aquella orientación, continuó su carrera siendo notera de un programa sobre sexualidad en Canal 6 y locutora de un programa radial en la misma ciudad.

Yañez decidió explotar su carrera como modelo en la TV, ya que participó en distintos desfiles y producciones fotográficas en los programas de moda. Asimismo, también se desempeñó como actriz en la obra teatral "Romeo y Julieta" adaptada por Daniela Ominetti y realizó una investigación periodística para un documental de cine junto a Gastón Pauls y Edgardo Esteban entre 2006 y 2007.

Fátima Flórez, la primera dama humorista de la Argentina

Fátima y Javier Milei, presidente electo que ejercerá sus funciones a partir del 10 de diciembre de 2023, comenzaron su relación en julio del mismo año luego de haber tenido su primer contacto en el programa de Mirtha Legrand. Ambos decidieron mantener su relación en secreto hasta que la dieron a conocer en el discurso de las PASO 2023 con el "Código 540".

Flórez es una reconocida actriz argentina que tuvo momentos protagonistas al interpretar a distintas figuras de nuestro país, siendo su interpretación de Cristina Fernández de Kirchner una de las más polémicas que la llevó a ser panelista de "Periodismo para todos" de Jorge Lanata.

Además de la actuación se dedica al modelaje y al baile. El comienzo de su carrera artística fue a sus 17 años como bailarina de Pepe Cibrián Campoy. Desde allí su carrera fue en aumento y se hizo un lugar en los medios de comunicación. Tras el Mundial Qatar 2022, su obra "Fátima es Mundial" tuvo un gran éxito en Villa Carlos Paz.



Fátima Flórez y Javier Milei

A comienzos de 2023 Fátima Flórez anunció su separación de Norberto Marcos y, a pesar de haber señalado que no esperaba comenzar otra relación, se enamoró de Javier Milei. Es así que su carrera artística podría sufrir una pausa para cumplir con su rol como primera dama de la nación.