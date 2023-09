Lali Espósito es de las artistas más reconocidas de la Argentina y no suele hablar sobre dinero en las entrevistas. Por eso en las últimas horas fue noticia y estuvo en el ojo de los medios porque reveló qué le gusta hacer con su fortuna.

La cantante siempre es noticia cuando cuenta cualquier anécdota que vivió, por ejemplo, hace unos días fue tendencia porque contó sobre un fan que se obsesionó con ella cuando grababa Casi Ángeles. “Yo tenía 18 años y trabajaba en una serie de televisión que era muy famosa en Argentina y generaba mucho fanatismo en la gente muy joven. Todos los días, en los estudios donde grabábamos la serie, teníamos filas de gente cortando las calles", dijo la actriz.

Lali Espósito contó en qué le gusta gastar su dinero

Lali Espósito contó en qué le gusta gastar su dinero

En las últimas horas, la artista habló sobre qué se compró con su sueldo que ganaba cuando era una niña. "Me compré una casa, en realidad la primera fue para mis padres y para mí era re loco comprarme eso a la edad que tenía", contó la ex Casi Ángeles.

“Para mí lo bueno es compartido. Me aburre viaje, yo que tengo la posibilidad de viajar por estar de gira y todo eso, no me gusta hacerlo sola. Y considerar amigos a quienes trabajan conmigo y poder vivir experiencias”, explicó la actriz sobre en que gasta su fortuna.

"Cuándo invito a mis amigos a comer y pago y tengo la posibilidad de poder invitar a mis amigos a comer, eso para mí es dinero bien gastado”, confesó Lali Espósito sobre cómo ella ocupa su dinero, de hecho, se la vio muy emocionada al poder contar sobre lo que le gusta hacer.

AF.