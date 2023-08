El fuerte descargo de Lali Espósito tras criticar el triunfo de Javier Milei

Javier Milei arrasó en las PASO 2023 y tras conocerse el resultado, Lali Espósito se pronunció en redes sociales. En un mensaje que rápidamente se volvió viral, la cantante escribió “Qué peligroso, qué triste”, demostrando su descontento.

Aunque no hizo ninguna referencia al candidato oficial de La Libertad Avanza, la referencia fue muy clara para todos sus seguidores. Tras esto, recibió innumerables críticas y durante esta mañana salió a defenderse

Javier Milei en el búnker junto a Karina Milei

Qué dijo Lali Espósito tras ser criticada por sus declaraciones tras el triunfo de Javier Milei

Lali utilizó nuevamente su perfil en X-antiguamente Twitter- para hacer un durísimo descargo sobre el tema y en este sí hizo referencia a las PASO y a Milei.

“No me pone para nada mal que me ‘bardeen’ por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un anti-derecho. La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente”, comenzó su relato.

“Nos malacostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera es porque está del ‘otro bando’ y del único bando que voy a estar siempre (dentro del panorama decadente político y económico argentino) es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos”.

Descargo de Lali Espósito este 14 de agosto del 2023

En esa misma línea, la cantante continuó sus declaraciones y dijo “Aunque sea eso me queda como votante joven argentina responsable, que no piensa en su ombligo únicamente. Podría no opinar nada, obvio. Es lo más ‘cómodo’ pero no soy así, así que... ¡Sí! Para mí es realmente triste votar a un Anti-Derecho. Eso opino”.

Lali Espósito cerró su mensaje diciendo: “Igual tranquis que soy una ciudadana angustiada, no una candidata ni nada. Relajen. Un beso respetuoso para todos”.