Eliana Guercio mostró por primera vez la carita de su hijo Luca

Desde hace unos meses, Eliana Guercio y Sergio Romero volvieron a instalarse en la Argentina, lugar en donde el deportista continuará su carrera futbolística.

En medio de la repercusión que causó todo este cambio junto a sus tres hijos, la exvedette volvió a los medios y se incorporó al programa radial "El Club del Moro". Feliz y contenida, esta semana Eliana recibió una sorpresa de cumpleaños en un evento sorpresa organizado por su esposo.



Con amigos y familia, Guercio celebró su nacimiento y decidió compartirlo con sus seguidores en las redes sociales, sorprendiendo a todos al mostrar por primera vez el rostro de Luca, su bebé de 8 meses.



"Gracias mi amor por esta sorpresa inolvidable!!! Gracias a toda esta gente hermosa que lo hizo posible!!! Los amigos de antes, los nuevos, los de siempre, los quiero mucho, gracias por esta noche maravillosa", escribió junto a la publicación en donde se la ve en varias fotos junto al pequeño.



El obstáculo de Eliana Guercio y Sergio Romero cuando empezaron su relación

Eliana Guercio y Sergio Romero empezaron su romance hace 14 años en plena explosión en la carrera de la modelo. Tal como contó la rubia, todo empezó cuando él la encontró en un boliche donde estaba haciendo presencia en Comodoro Rivadavia.

"Nosotros estábamos enamoradísimos. No queríamos pasar un segundo más separados. Nos re extrañábamos. Yo le decía que no podía dejar mi trabajo. Me dice que él estaba seguro que quería estar conmigo 'sos vos' me decía. Yo estaba muerta de amor, le dije una vez no, me dijo 'pensalo bien'. Cuando él se iba yo lloraba, se iba y sufría. Para mí era él", contó.

"La familia de él y la mía no querían. Nadie quería. Todos pensaban que era un error. Mi mamá me dejó de hablar como diez días. Hubiese seguido sin hablarme hasta que Sergio me dijo 'dame el número'. El tema era la edad, él tenía 21 años y yo 31", siguió.