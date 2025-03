Tras semanas prófugo, Elías Piccirillo fue detenido, a las 12:22. La expareja de Jesica Cirio fue acusado por presunta estafa piramidal y el armado de una causa contra Francisco Hauque. La orden fue solicitada por el fiscal Franco Picardi, quien también pidió el arresto de siete oficiales de la Policía de la Ciudad. En medio de este contexto, la modelo había confirmado su separación definitiva y aseguró que no era responsable de todo lo que estaba ocurriendo.

Elías Piccirillo y Jésica Cirio

Los detalles de la detención de Elías Piccirillo, exesposo de Jesica Cirio

Elías Piccirillo fue denunciado por una estafa piramidal de seis millones de dólares a Francisco Hauque, por un supuesto negocio fallido. Esta causa comenzó en enero de este año, y todo se complicó cuando se lo acusó, además, de narcotraficante. Este jueves, con la autorización de la jueza María Eugenia Capuchetti, la policía se presentó en el barrio privado El Yacht, en Nordelta, donde tenía constituido el domicilio conyugal, con una orden de detención.

Sin embargo, él no se encontraba presente; y arrestaron a siete policías fueron detenidos, entre ellos un exonerado de PFA. Los acusaron de armar causa a otro empresario, plantando cocaína. Por su parte, Jesica Cirio había abandonado la propiedad, en cuanto anunció su separación. Según explicó, lo hizo para evitar un mal momento junto a su hija ante un posible allanamiento. A las 12:22hs, el financista de criptomonedas llegó al lugar acompañado de su abogado, y fue detenido por la Prefectura Naval argentina.

Hace unas semanas, la mediática anunció su ruptura, y decidió comenzar a tramitar el divorcio. "Lo que ella me dijo es que no tiene absolutamente nada que ver con todo lo que viene pasando con su ex, Elías Piccirilo. 'No necesito tener ningún abogado porque yo no hice nada, no tengo nada de qué defenderme'", había explicado Karina Iavícoli en Intrusos, tras mantener una conversación con Cirio. Tras ese momento, decidió mantener el silencio y eliminó todas las fotos con él de su cuenta de Instagram.

La causa de Elías Piccirillo lo mantuvo entre fuertes escándalos, y terminó en su separación de Jesica Cirio y su detención. El financista está viviendo uno de los peores momentos de su vida, y se tiene en consideración el arresto de los siete policías que estarían involucrados. Ante tanto movimiento mediático, los protagonistas decidieron mantener el silencio frente a los medios de comunicación, quienes aún buscan actualizaciones de cómo seguirá la causa.

