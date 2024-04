En la noche del domingo, Damián Moya abandonó la casa de Gran Hermano. Luego de competir contra Darío Martínez Corti y Paloma Méndez, quienes también se encontraban en la placa de nominados. Desde las redes sociales ya se comenzaron a ver las reacciones de los internautas.

Mientras que Furia Scaglione continúa siendo la participante más fuerte de esta edición, el público también tiene otros favoritos, aunque no parece ser precisamente Paloma, quien se habría quedado dentro del reality show a pesar de los números que arrojaron las votaciones del público.

Así fue que en la red social X, los fanáticos del programa conducido por Santiago del Moro dieron sus opiniones acerca de qué es lo que estaría pasando en la producción y la posibilidad de que se tomen decisiones por fuera de los resultados de las votaciones.

Los memes por la situación de Paloma Méndez

"Hubiese preferido que se vaya Paloma, pero bueno a Damian lo queríamos funar desde el principio", expresó un usuario de la red social de la X y se vio la creatividad de los internautas en los memes que comenzaron a circular desde el domingo por la noche.

"Para mi esto estuvo toqueteado. Coty no tuvo tantos votos, Mauro no pudo haber tenido tantos tampoco y Paloma no pudo haber sacado mas votos que Damian. Pero bue, por lo menos no metieron mano con la pelada", "chicos en serio mauro sacó mas votos que paloma cuando se iba en todas las encuestas??", "Se enojan pq no se fue paloma? era obvio q se iba Damián, si ese chabon NI DABA CONTENIDO", fueron algunos de los comentarios sobre Paloma Méndez y su continuidad en Gran Hermano.