Isabel de Negri se ganó el cariño de los televidentes en su segunda oportunidad dentro de la casa de Gran Hermano, sin embargo, fue expulsada por compartir información del afuera. Ahora, la exhermanita habló a fondo de su experiencia en el reality.

En una reciente entrevista, la exparticipante se refirió a los recortes que hace la producción para ocultar cosas que pasan dentro de la casa más famosa del país, y confesó una situación llamativa que vivió en la habitación que nunca salió en el programa.

“No me gusta que me vean mariconeando. Yo soy la queen y no puedo andar llorando. De todos modos lloro a escondidas. En Gran Hermano me tapaba con la sábana y lloraba…”, reveló en vivo Isabel sorprendiendo al cronista.

Isabel de Negri en la casa de Gran Hermano.

Sobre si lloro mucho en la casa, Isabel de Negri respondió sin filtros: “Muchísimo, pero no lo mostraba en cámara. Si lo hacía era porque me olvidaba. Cuando el dolor me invadía me quebraba…”.

Qué emocionaba hasta el punto del llanto a Isabel de Negri en Gran Hermano

La participante más longeva de esta edición confesó que no era solo la dificultad que afrontaba en la convivencia con sus compañeros, lo que la hacía llorar, sino que había un problema personal que la persiguió dentro de la casa más famosa del país.

En la misma entrevista, Isabel de Negri reveló: “No lo puedo decir por qué me quiebro... Hace tres meses se murió mi mejor amiga y no lo puedo ni decir. Me ponía a llorar en la casa y me daba mucha bronca conmigo”.

J.C.C