Acusan a Rocío Oliva de maltratar a Diego Maradona: "Lo tiró por la escalera"

La relación entre Diego Maradona y Rocío Oliva tuvo también sus capítulos oscuros. A pesar de que "El Diez" aseguró que la rubia fue uno de los grandes amores de su vida, la pareja sufrió altibajos y episodios violentos.

Vanesa Maradona, ex pareja del Chino sobrino de Diego, así lo confirmó en LAM y dio un estremecedor relato sobre algunos hechos de violencia que ejerció Oliva sobre el DT.

“Yo la quiero un montón a Vero Ojeda, y siempre la banqué porque la vi sufrir y se que ella lo ayudó a Diego hasta último momento. Él le pidió ayuda porque estaba prácticamente secuestrado, y todos sabían que tenía el mando Rocío Oliva, porque acá la cabeza era Rocío Oliva”, dijo la mujer en el programa de Ángel de Brito.

“Diego no era dueño de su vida. Le bloqueaba los teléfono. Mandaba todo, hasta el supermercado de la casa, que mandaba la mitad de las cosas para la casa de la madre. Èl estaba enamorado de ella lamentablemente”, siguió la testigo.

Luego, aseguró que Rocío ejercía la violencia contra él. "No conviví con ellos, pero si sé que ella lo ha golpeado, le hizo muchas cosas. En esa foto tenía el brazo hinchado porque ella lo había tirado de la escalera. Lo tiró por la escalera en una pelea y lo empujó”.

Rocío Oliva contó cómo cuidaba la salud de Diego Maradona

Días antes de esta declaración, Rocío Oliva habló de los cuidados en su salud que tenía Diego Maradona cuando convivían.

“Lo único que tomaba Diego cuando estaba conmigo eran las pastillas para dormir, después no se tomaba ni una aspirina para el dolor de cabeza. Yo iba con Diego a hacerse los estudios médicos y el doctor le decía: ‘Sos un pibe de 20 años con la salud que tenés’”, dijo la panelista en Polémica en el bar.

Luego, aseguró que se encargaba de todas las comidas de su ex pareja. “Pero no me costaba. Era como ‘vamos a hacer esto’ y lo hacíamos. Yo no tenía que decirle que haga nada, ni que tome nada porque él sabía perfectamente lo que tenía que tomar. Por ejemplo, a la mañana tomábamos unas pastillas con Vitamina C, era algo siempre de a dos”,