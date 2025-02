Alejandra Maglietti revolucionó a todos los usuarios de redes sociales y a los espectadores de la televisión, al anunciar que está embarazada. La abogada había esperado este momento, ya que era un sueño que tenía. Finalmente, el pasado miércoles, rodeada de sus compañeros de Bendita, decidió contar que está de tres meses y emocionó a todos los presentes. Durante la charla con sus compañeros, reveló el sexo del bebé que espera.

Alejandra Maglietti y sus compañeros de Bendita

Alejandra Maglietti reveló el sexo de su bebé, embarazada de tres meses

Alejandra Maglietti fue al programa de Bendita decidida a contar la mejor noticia de su vida. La abogada se encuentra en pareja con Juan Manuel, otro abogado, hace más de dos años, y ahora le dan la bienvenida a su primer hijo. "Congelé óvulos hace unos cuantos años ya. Después la vida va pasando, se dio de manera natural y me tomó totalmente por sorpresa. Fue todo muy de golpe, muy rápido", reveló, al mismo momento que Beto Casella se acercó a darle el primer abrazo de la noche.

Alejandra Maglietti y Beto Casella

Según contó, se enteró durante el vivo de uno de los últimos programas que grabaron el año pasado. "Me hago el estudio de sangre y me olvido, porque pensé que era un momento hormonal. Estaba acá en el programa y me cae el mail. No entendía nada, así que se lo mandé a la médica y me manda en medio del vivo 'estás embarazada'. No sé cómo hice, pero seguí", detalló la panelista y abogada. Además, reveló que el momento provocó felicidad en su familia, quienes la estuvieron acompañando estos tres meses.

De esta manera, le consultaron si sabía el sexo y nombre del bebé. Con una sonrisa y lágrimas de emoción en el rostro, confirmó: “Es un varón. El nombre me lo voy a guardar, pero tengo algo”. La noticia recorrió todos los medios de comunicación y redes sociales, quienes le enviaron mensajes de felicitaciones. Por su parte, ella compartió un posteo en Instagram donde agradeció la compañía en esta nueva etapa de su vida.

El posteo de Alejandra Maglietti

Alejandra Maglietti está cumpliendo uno de sus sueños, con una pareja que adora y cuida en cada momento. Después de tantas dudas, y de haberse confirmado, pudo contarlo a sus seres queridos, y a aquellos con los que comparte el trabajo día a día. Sin dudarlo, mensajes de felicitaciones y acompañamientos le empezaron a llegar, mientras que se volvió tendencia por la feliz noticia. La abogada ahora comenzará una etapa llena de aventuras emocionantes.

A.E