Emilia Claudeville comenzó como modelo y se volvió popular como panelista de “Duro de Domar”, pero luego de varios años en pantalla, se animó a dejar las mieles de lo mediático para seguir su camino: darle prioridad a su vocación de actriz.

"Mi carrera ha paseado por distintos rubros, pero creo que fue por la temprana edad en la empecé. Yo me fui de San Juan a los 16 años. Primero pensé que lo mío iba a ser la danza, después me encontré con el modelaje, pero me di cuenta de que eso no era suficiente. Siempre la curiosidad ha sido mi motor”, le contó Emilia a CARAS.

Emilia habló sobre su nueva vida como actriz

Tras una intensa formación dramática, la actriz de Multitalent Agency hoy es parte de “Reverso ¿Qué es real y qué no?”, la obra que acaba de estrenarse con éxito en la sala Pablo Picasso del Paseo La Plaza y en la que comparte cartel con un elenco soñado, encabezado por Carla Peterson, Diego Cremonesi, Marco Antonio Caponi, Nicolás García Hume y Juan Isola. “Esta obra llega en un momento en el que siento que estoy capacitada, porque vengo de muchos años de estudio", afirmó Emilia.

Claudeville hoy se luce en la obra "Reverso ¿Qué es real y qué no?” en Paseo La Plaza.

La modelo y actriz contó cómo se gestó su salida de "Duro de domar" y el porqué de su alejamiento mediático.

"Yo pensaba que ¨Duro de domar ¨ iba a ser transitorio y terminó durando 4 años. Sin embargo, nunca hice algo que no tuvieran ganas. Me daba culpa no aprovechar las oportunidades que me surgían. Aunque lo que sí sentía era que estaba postergando algo. Por eso cuando terminé de hacer ese programa sentí una claridad muy contundente. Dije ¨che, es ahora¨.", explicó Emilia.

Y agregó sobre su presente: "No estoy enemistada ni con la tele o con el modelaje, pero era hora de hacerme cargo de mi actriz, de abrazarla y conectar con ese deseo y con el riesgo que implicaba”, agrega Claudeville.

La actriz también se refirió a su estatus amoroso: está en pareja con el director Matías Feldman.

Luego de haber tomado la decisión más acertada, Emilia disfruta los logros obtenidos. Y es que a Claudeville se la puede descubrir en las ficciones “100 días para enamorarse¨, “Limbo” (Star{) y más recientemente en “Frágiles”, por Flow, además de “30 días con mi ex”, la película y ópera prima de Adrián Suar como director. También en “Diario de un Gigoló”, la serie producida por Underground y Telemundo y emitida por Netflix.

Con funciones programadas los viernes, sábados y domingos hasta julio, “Reverso”, la obra que protagoniza Claudeville es una comedia dramática, con giros inesperados sobre la realidad virtual, escrita y dirigida por Matías Feldman, prestigioso director de la escena nacional y también pareja de Emilia.

“Hace seis años que estamos juntos con Matías y es la primera vez que trabajamos juntos. Somos muy compañeros y siempre hemos colaborado en cada proyecto de uno u otro. Él tiene un recorrido increíble a nivel teatral, antes de ser mi pareja era un director que yo admiraba, lo hice desde siempre”, concluyó feliz Claudeville.

