Emilia Mernes, la talentosa cantante, ha vuelto a sorprender a sus seguidores con un look lencero que no dejó a nadie indiferente. En una reciente publicación en Instagram, la artista deslumbró luciendo un minivestido de tul con un bordado muy especial: el emblemático personaje de Nickelodeon, Patricio Estrella.

El atrevido vestido de Emilia Mernes capturó la atención de sus fanáticos, quienes no dudaron en elogiar su belleza y estilo único. Sin embargo, este look también generó cierta controversia, ya que algunos consideraron que no era apto para los fanáticos más defensores de Patricio Estrella.

Emilia Mernes modeló un minivestido de tul con bordado de Patricio Estrella

El vestido lencero de Emilia Mernes resaltó su figura y combinó a la perfección con su estilo deslumbrante. El tul transparente y los detalles bordados agregaron un toque de sensualidad y sofisticación a su apariencia. La cantante demostró que no tiene límites para elegir prendas que realzan su personalidad audaz, arriesgada y fuera de serie.

Emilia ha logrado consolidarse como una de las artistas más destacadas de la industria musical, cautivando con su voz única y su estilo inconfundible. Su arriesgada elección de moda en esta ocasión demuestra su poder en la moda y determinación para romper los estereotipos y seguir su propio camino.

Sin duda, el look lencero de Emilia ha dejado huella en la mente de sus seguidores, quienes continúan admirando su talento y originalidad. Esta audaz elección de vestuario refuerza su imagen como una artista innovadora y segura de sí misma, dispuesta a desafiar los límites y dejar una marca en la industria de la música.

"¡Unas ganas de ser Patricio Estrella", comentó Duki, novio de Emilia Mernes. La cantante le dio 5 estrellas a su look.

Cuánto cuesta y dónde comprar el vestido polémico de Emilia

Minivestido lencero de tul con bordado de abalorios negros en forma de Patricio Estrella. Este vestido de la marca GCDS está valorado, según el sitio web oficial, en 2235 dólares y tiene un 30% Off y queda en 1565 dólares.

Emilia lució este polémico pero a la vez atraveido minivestido con bragas y top negro de cuero con forrajería dorada. Desde Suiza, la ex Rombai marca dentencia y divie a sus fans. Cabe destacar que figuras como Valentina Zenere, Tini Stoesssel, María Becerra, Stefi Roitman, Jésica Cirio, Sofía Jujuy, Ailén Bechera y Camila Orsi, entre otros, quedaron enamoradas de este look.

