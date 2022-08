Emilia Mernes envuelta en un escándalo por canjes de ropa: habló su vestuarista

Emilia Mernes fue protagonista de un hilo de Twitter que se hizo viral luego de que varios emprendedores de indumentaria la acusaran de no cumplir los acuerdos al momento de coordinar un canje.

"La estafa de Emilia Mernes! Abro hilo con testimonios sobre cómo la cantante argentina Emilia Mernes junto a su equipo de estilistas se aprovechan de los emprendimientos chicos argentinos", escribió la cuenta Poroteras en la red social. Y continuó: "A continuación les voy a mostrar capturas con los relatos de emprendedoras y el mal manejo que tuvieron con Emilia reiteradas veces. Por decisión y seguridad de los emprendimientos, algunos de ellos decidieron hacer sus historias de manera anónima".

Una de las capturas indicaba que le habían enviado varias faldas a Emilia Mernes para que las promocionara. Alguien de su equipo prometió que la cantante iba a usarlas en su gira por Europa pero no lo hizo. Cinco meses después las devolvieron modificadas y sin abonar la moto que las llevó.

"Un horror lo que hace el equipo de Emilia", decía otro emprendedor.

En total, se llegaron a viralizar más de diez acusaciones por parte de marcas pequeñas.

La palabra del vestuarista de Emilia Mernes

"Dado a todo lo ocurrido estos días, quisiera aclarar los siguientes puntos para desmentir las falsas acusaciones", comenzó escribiendo Joaquín Díaz. Y continuó: "Primero que nada, Emilia es ajena a toda esta situación. Segundo, mi trabajo es buscar vestuarios y opciones para ella. Por ese motivo mi equipo y yo nos comunicamos con marcas posicionadas y emergentes para colaboraciones. Personalmente, me gusta trabajar con marcas locales para darles exposición, con parámetros mutuamente acordados y con expectativas claras".

Luego, el vestuarista de Emilia Mernes señaló: "Nunca prometí algo que no pudiera cumplir, siguiendo estándares de mi industria. El beneficio de la marca es poder usar la imagen de Emilia para su promoción, sin costo alguno, como forma de intercambio".

En una segunda Historia de Instagram, el profesional escribió: "Con eso dicho, me duele inmensamente ver que mi buena intención sea manipulada para el beneficio de otros a cuestas del buen nombre de Emilia y por eso a continuación les comparto las capturas de las conversaciones para que ustedes puedan ver y sean testigos de que los mensajes que recibimos fueron de agradecimiento por exponer sus diseños y no de descontento".

Después, Joaquín Díaz dijo: "También quiero resaltar que por motivo de los viajes asociados con mi agenda, no he podido regresar algunas de las piezas, ya que no he estado con el tiempo necesario en Argentina y el material está conmigo. Eso no significa que no serán devueltas. Tan pronto esté en el país serán enviadas respectivamente".

Por último, el vestuarista de Emilia Mernes indicó: Las opciones de vestuario que pedimos no siempre son utilizadas ya que los looks son armados dependiendo de la dirección creativa. De antemano les doy las gracias a las marcas por su paciencia".

Seguido a esto, el especialista en indumentaria contó entre otras cosas que, en el caso de las faldas, lo que sucedió es que eran chicas y mostró lo que según él era el comprobante de pago del envío.