Emilia Mernes disparó contra Fer Vázquez de Rombai: "Ya no sabe ni qué decir"

Emilia Mernes se consagró como una de las cantantes pop de la nueva era y logró hacerse un nombre entre los más populares.

Antes, la artista fue integrante de Rombai junto a Agustín Casanova y Fer Vázquez, quien se refirió a la cantante como "su creación".

En una entrevista para medios uruguayos, el músico charrúa hizo declaraciones que no fueron bien recibidas por Emilia. "Me da mucho orgullo pensar que puedo crear un artista así, trabajar con alguien y llevarlo a ese nivel de fama, tener el ojo para elegir artistas que tienen esa magia, ese ángel", dijo Vázquez en relación también a Casanova.

"Entonces me pone contento por ellos. No hace bien desearle el mal al otro; yo siempre deseé el bien, ¿sabés? Para mí que les vaya bien es mejor, porque así cada uno sigue su camino y no jode a nadie", agregó.

Al ver esta frase, los fans de Emilia Mernes compartieron en Twitter esta frase y la cantante reaccionó de manera contundente. "Ya no sabe ni qué decir este nefasto para ser relevante", disparó.

Emilia Mernes disparó contra Fer Vázquez de Rombai

La conflictiva relación de Emilia Mernes y Fer Vázquez

Emilia Mernes y Fer Vázquez fueron pareja desde 2016 a 2018 cuando ambos integraban Rombai. Lo cierto es que, después de terminar el romance, los idas y vueltas fueron conflictivos.

Sobre la ruptura, la diosa confesó que fue el desgaste el que llevó a esta decisión. "Había mucho desgaste: trabajábamos juntos y convivíamos todo el día. Él empezó a viajar, yo estaba muy en la mía, y todo se volvió más complicado. Había peleas", contó en Clarín.



"Dejar de trabajar juntos al final terminó complicando incluso más la cosa. No fue favorable. No supimos adaptarnos a ese nuevo esquema", agregó.

Emilia Mernes y Fer Vázquez.