Coti Romero llamó la atención de todos los participantes de Gran Hermano luego de la eliminación de Damián Moya, ya que la correntina fue salvada en segundo lugar este domingo 14 de abril. Al ver el apoyo que está recibiendo del afuera, Emma Vich y Virginia Demo decidieron hacer una alianza temporal para sacarla del reality.

Recordemos que tras la salida del joven, Coti corrió hacia el confesionario para intentar hacer la fulminante, lo que le dio más razones a los hermanitos para ponerse a crear una estrategia para sacarla de la casa más famosa del país.

Emma Vich en la casa de Gran Hermano.

Ese mismo domingo, Virginia fue al cuarto para hablar lo más cuidadosa posible sobre la conversación que tuvo con el estilista, y les hizo entender a sus compañeros donde había que apuntar los votos en la próxima gala de nominación.

Virginia Demo comenzó haciendo referencia a su charla reciente con Emma Vich: “No sé si él les contó todo lo que hablamos acá”, y detalló sobre la estrategia contra Coti Romero: “Él (Emma) ahora está queriendo que nos pongamos de acuerdo para sacar a quien ya saben (Coti)”.

La reacción de Manzana ante el plan de Emma Vich y Virginia Demo para eliminar a Coti Romero

Cuando sus compañeros le hicieron preguntas, Virginia se mostró muy cuidadosa y no quiso decir mucho para que no la sancionara, sin embargo, remató sin filtros: “No se puede hablar mucho, no es mala idea tampoco".

Uno de los amigos más cercanos de Virginia Demo es Manzana, que al escuchar el plan que creó con Emma Vich desde la cama asintió para demostrar que entendía el plan contra Coti Romero, pero guardo silencio para cuidarse de cualquier sanción.

