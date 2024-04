Gran Hermano se encuentra en su momento más picante de la temporada, sobre todo después de la pelea entre Furia Scaglione y Catalina Gorostidi. Pero el ingreso de Coti Romero revolucionó la casa y los participantes se encuentran en el limbo entre confiar o no en la correntina. Recientemente, la participante fue al confesionario y reveló que le gusta Bautista Mascia.

El integrante de 'los bros' está en algo con Denisse González, con quien se conoció dentro de la casa e inmediatamente fueron 'shippeados' en el afuera y esto se confirmó cuando en el reality se los vio juntos en muchas oportunidades. La hermanita fue eliminada de la casa y semanas después ingresó Coti Romero, lo que puso la competencia patas para arriba

En la Gala del jueves 11, la correntina fue al confesionario y dijo: "Me gusta alguien, pero no... ¡la puta madre, se repite la historia acá! Tiene como pareja, o no sé si es pareja o qué, afuera, y yo no me quiero ganar ese hate. Prefiero no meterme ahí".

"Es muy inteligente y lee muy bien la casa, y eso creo que también fue como que lo que me hizo decir 'Bueno, me llama la atención'. Si él avanza, por decirlo de alguna manera, listo, voy a soltarme un poquito más", siguió Coti.

Aunque en el debate y entre muchos televidentes no creyeron sus palabras, alegando que todo se trata de una estrategia por parte de la correntina, muchos comenzaron a especular sobre la razón por la que dijo eso. La especulación surgió a raíz de que hace algunos meses se filtró un video de Denisse González con Cone Quiroga, ex pareja de Coti Romero, en una fiesta junto a varios ex participantes de Gran Hermano.

