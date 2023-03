Emmanuel Francia, ex de juli Poggio, le dedicó una polémica canción: "Estás quedando muy mal"

La final de Gran Hermano está cada vez más cerca y las polémicas alrededor de los jugadores van en aumento. En esta oportunidad fue Emmanuel Francia, expareja de Julieta Poggio, quien se volvió viral con una canción que le compuso a la participante del reality.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el cantante compartió el polémico video. "Les dejo un temita que compuse", expresó Emmanuel sin aclarar nada más, aunque la letra evidentemente está dirigida a Julieta Poggio, quien lo definió como tóxico e inseguro al hablar de él dentro de la casa de Gran Hermano.

Emmanuel Francia y Juli Poggio.

Reversionando la famosa canción "En La Intimidad", el vocalista entonó: "Siempre hablando mentiras, frente a toda Argentina, vos solita estás quedando muy mal. Inventando sos buena, criticando una reina. La gente se da cuenta, no hace falta aclarar".

Pero eso no es todo, en la parte del estribillo, el exparticipante de "La Voz" manifestó: "Te falta humildad, respetar al otro un poco más. Hablas de mi pero lo tuyo ¿por qué no lo contás? Te reís y humillás, ni te importa cómo el otro está. Todo lo que sube baja, te lo hago recordar".

Coti destrozó a Romina y a Julieta en el mensaje y las redes la aplaudieron

El jueves, en su primer ingreso a la casa para conversar con los hermanitos, Santiago del Moro les anunció la novedad de que recibirían mensajes de sus excompañeros y los jugadores se mostraron súper contentos y emocionados.

Coti Romero no dudó en dar rienda suelta a la lengua y activar el modo picante."Para Romi y la Princesa (Julieta) por lo visto les dolió mucho enterarse de que era un juego, que no me pueden soltar dentro de la casa. sepan que estoy muy bien afuera, (dijo señalándose el anillo por su relación con Alexis "El Cone" Quiroga), así que no se preocupen por mí".