Emmanuel Vich se cansó de su compañera, Catalina Gorostidi, y decidió usar la fulminante. Esta es la única oportunidad que tiene de utilizar este recurso en Gran Hermano, pero se mostró seguro de la decisión que tomó y explicó cada una de las razones en el confesionario.

“Estoy harto de las ofensas de Catalina, estoy cansado. Estoy cansado de soportar las ofensas y la falta de respeto que tiene hacia mí y hacia Furia, que deschave el juego de Furia, que deschave mi juego, que les cuente a todos nuestros compañeros lo que hicimos, porque eso lo sabe de afuera”, comenzó diciendo el cordobés.

Lo cierto es que Catalina y Emmanuel han tenido fuertes peleas a lo largo del juego y cabe recordar que, en múltiples oportunidades, Gorostidi utilizó la sexualidad de su compañero como una manera de ofenderlo, por estas cosas ha sido criticada en redes sociales y por el resto de los participantes.

Emmanuel no tuvo piedad con Catalina

“Lo viene y lo inculca a todos los compañeros acá adentro. Tiene como algo personal conmigo y siento que las disculpas que me pidió no fueron nunca sinceras. Siento que sigue pensando cosas horribles de mí y diciéndole a toda la gente cosas horribles de mí que no son ciertas”, agregó Vich.

Finalmente, en diálogo con Gran Hermano, Emmanuel Vich sumó: “Se mete con temas personales que no están buenos adentro del juego. Perdón, me pongo re nervioso. Nunca quise hacer una fulminante, pero excedió mis límites. Es insostenible la situación con Catalina acá en la casa con ella”.