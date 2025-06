Beto Casella reveló su etapa más difícil: “Estaba convencido de que me iba a morir”

Beto Casella fue invitado al ciclo Con todo respeto, conducido por Andrea Rincón, donde abrió su corazón y habló sin rodeos sobre un momento personal que lo marcó profundamente. Durante la charla, el conductor de Bendita reveló que a los 30 años atravesó una etapa de gran angustia en la que, según sus palabras, llegó a pensar que estaba cerca de morir.

El conductor compartió una experiencia muy íntima en televisión, donde recordó una etapa marcada por una profunda preocupación por su salud. Sus palabras generaron un fuerte impacto, al poner en foco una problemática muchas veces silenciada: el pánico a la enfermedad y sus efectos psicológicos.

La revelación de Beto Casella

En ese entonces, según relató, desarrolló un miedo persistente a haberse contagiado VIH, pese a no tener indicios médicos que lo confirmaran. Tal era su preocupación que se realizó seis estudios para detectar el virus, todos con resultado negativo. A pesar de eso, el temor no desaparecía.

“A los 30 me dio una crisis y pensaba que me iba a morir a los 32. Nosotros veníamos de los 80, así un poco agitados. Tuve una época que me hice seis exámenes de HIV porque estaba convencido de que podía estar enfermo. Vivía aterrorizado”. Y estaba convencido de que me iba a morir”, dijo Casella en la entrevista, dejando ver el grado de desesperación que vivió en esa etapa.

El conductor recordó cómo esa sensación lo afectó profundamente. “Me acuerdo que veía la publicidad y decía: ‘Si tenés un bulto…’ Y yo me tocaba”, explicó, mientras que Andrea Rincón se sintió reflejada en su relato.

La forma en la que el conductor de Bendita compartió su experiencia, puso en palabras una vivencia atravesada por una incertidumbre que le causó alarmas. Durante la entrevista, relató con detalle cómo ese episodio de su vida estuvo marcado por una sensación persistente de riesgo, pese a no contar con diagnósticos que lo confirmaran.

Además de reconstruir su vivencia personal, Beto Casella ubicó su relato en un contexto histórico determinado (los '80). Con un tono tranquilo, y naturalizando su situación, explicó que sus emociones respondían en parte a ese clima social, con un testimonio en primera persona, que reflejó cómo vivió esa época en especial.