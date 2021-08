En Intrusos revelaron el llamado que Benjamín Vicuña le hizo a Pampita: "No hables más"

Los rumores de una relación tirante entre Pampita y Benjamín Vicuña quedó atrás cuando ambos se mostraron unidos en el homenaje a Blanca Vicuña, quien habría cumplido 15 años en mayo.

Durante ese encuentro, el mito de una rivalidad entre la ex pareja y la China Suárez quedó desterrado y ambas familias se mostraron unidas en este especial momento.

Pero la separación de Vicuña con la China reflotó antiguas polémicas y fue en Intrusos cuando Adrián Pallares contó un dato desconocido sobre el vínculo entre la modelo y el actor. Todo surgió cuando, después de la ruptura del chileno, buscaron la palabra de Pampita sobre lo sucedido.

“La última vez que Pampita habló e hizo una declaración sobre la China Suárez la habría llamado Benjamín Vicuña y le habría dicho ‘no vuelvas a hablar de nosotros’”, contó el conductor del programa de América.

“Carolina, más relajada, no me acuerdo si había opinado de un cumpleaños, él la llamó y le dijo ‘no hables más’ y parece que Pampita quedó seca”, añadió Pallares.

El enojo de Pampita cuando le preguntaron por Benjamín Vicuña

Este dato de Adrián Pallares se dio después del enojo de Pampita con LAM cuando le consultaron por la ruptura de Benjamín Vicuña.

"Les pido por favor que dejen de preguntarme a mí porque no me corresponde. Lo que digo siempre que me preguntan es que no me pregunten más porque yo no hablo de otras personas. Y ojalá me dejen de preguntar a mí cosas que no me conciernen", disparó con seriedad.

AM