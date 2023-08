Ximena Capristo encendió la mecha en LAM y, durante la emisión del lunes, dio detalles del enfrentamiento que mantiene su marido Gustavo Conti con Pedro Alfonso y Paula Chaves.

En sus declaraciones, La Negra aseguró que mantenían un vínculo estrecho con el matrimonio que se cortó en el momento en el que Conti protagonizaba en una obra junto a él.

"Me pareció como que había un manoseo, ‘que yo le digo a ella, que vos le decís a la otra y que él esto que el otro’, y a mí me gustan las cosas claras. Yo, si soy amiga de tres parejas, y compartimos todo, y si una me habla mal de la otra ya digo ‘mmmm´…”, dijo Ximena Capristo.

Ximena Capristo dio más detalles del escándalo de Gus Conti con Pedro Alfonso

Una vez que el escándalo se instaló, Capristo dio más detalles en LAM sobre la interna. "Empezaron a surgir cosas que no entendíamos. Gus hizo toda la gira con Pedro, venía mal. No entendía por qué no le hablaba. Algo pasó", dijo la ex Gran Hermano que fue interrumpida por Nazarena Vélez.

"Yo lo conozco a él y algo pasó ahí. Es un pibe espectacular, amoroso, respetuoso. Acá hay algo que no sabemos", acotó Nazarena.

Luego, Ximena Capristo ahondó en el conflicto. "Pedro tenía mala onda con todo el elenco. A mí no me gustó y lo expuse por este tema. Ellos se fueron alejando. Él lo quiere mucho a Peter", disparó.