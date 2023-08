No todo está perdido entre Zaira Nara y Paula Chaves y, después del notable alejamiento, las modelos dieron señales de buena onda.

Aunque nunca más compartieron momentos juntas, la hermana de Wanda Nara dejó un mensaje en Instagram, donde su colega subió una foto con su hija Olivia, que cumplió años.

"Oli Felices 10 años! Te amamos", expresó Chaves y Zaira Nara escribió: "Feliz cumple bebita linda".

Qué dijo Paula Chaves sobre su relación con Zaira Nara

El vínculo entre Paula Chaves y Zaira Nara parece haber concluido una vez que trascendió el romance de la hermana de Wanda Nara con Facundo Pieres.

Sin embargo, ambas aseguran que el amor entre ellas se mantiene intacto a pesar de que no subieron fotos juntas en redes y dejaron de compartir eventos.

Tiempo atrás, Chaves aclaró cómo fue la situación con Zaira y cómo está hoy su relación. "¿Cómo está tu relación con Zaira Nara? Está interrumpida, indefinida, ¿En qué estado está?", fue la pregunta de Ángel de Brito.

Ante esto, Paula respondió, pero su cara cambio rotundamente sobre Zaira Nara: "A mí me pone un poco mal el tema, me angustia la situación". Luego, agregó: Me duele y me afecta. Es una relación que está en un impasse, como pasa en la vida, en general por cosas privadas que decidimos no decir".