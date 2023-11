Mirtha Legrand siempre se mostró muy interesada en la política del país. La conductora siempre fue a votar y el Balotaje, que enfrenta a Javier Milei y Sergio Massa por la presidencia de la Nación, no será la excepción. La diva también recordó la primera vez que paso por el sufragio en el año 1951.

Javier Milei y Sergio Massa

En medio del Balotaje 2023, Mirtha Legrand recordó la primera vez que votó en 1951

El tema de las Elecciones es uno de los más sensibles en estos momentos en la sociedad, Mirtha no se hizo a un lado y habló sobre la importancia de ir a votar. La Diva se expresó al respecto porque muchas personas habían manifestado que no iban a ir a votar por no estar convencidos con los candidatos.

En medio del Balotaje 2023, Mirtha Legrand recordó la primera vez que votó en 1951

“No he faltado nunca, y estoy en edad de no ir. Yo me emociono casi hasta las lágrimas, soy muy argentina. Me gusta votar, cumplir con mis obligaciones, me visto para la hora adecuada, me espera mucho el periodismo”, dijo la conductora en "La Noche de Mirtha Legrand".

En medio del Balotaje 2023, Mirtha Legrand recordó la primera vez que votó en 1951

La Diva recordó la primera vez que fue a votar en el año 1951, luego de que se apruebe la ley de "voto femenino" en 1947. “Para mí es un día de fiesta votar, de toda la vida. Muy poca gente sabe que yo estuve en la primera votación de las mujeres en la época de Perón. Zully Moreno, que era una actriz fabulosa, conocidísima, yo, y otras actrices de la época estábamos. Hace poco vi la foto. Emocionante, estoy con la urna depositando el voto”, expresó la conductora.

Mirtha Legrand también habló sobre una de las famosas de esa época. “Yo me casé en el ‘46 así que llevaba cinco años de casada. Estaba la Merello también, que era muy importante en la época, Tita Merello”, cerró la Diva.

AF.